Nasce Wunderspace.it Dove l’Home Staging diventa condivisione

(Adnkronos) – Milano 27 novembre 2024. È nata Wunderspace.it, la prima piattaforma in Europa completamente dedicata alle esigenze di scambio e magazzino dei professionisti dell’Home Staging. Questo innovativo progetto, nato ad aprile 2024 dall’idea tutta italiana di Camilla

D’Alfonso, per rispondere alla principale esigenza di questa professione: la gestione del magazzino e rappresenta un importante passo avanti per il settore dell’Home Staging italiano e non solo. Un esempio di economia circolare dove gli oggetti, strumenti dell’attività degli stager, acquisiscono una nuova vita nei processi di scambio, vendita e condivisione creati all’interno del portale.

Wunderspace.it è un magazzino virtuale che consente agli home stager non solo di poter catalogare in modo semplice e organizzato i propri articoli, ma anche di accedere a un sempre più ampio catalogo di oggetti da utilizzare per allestimenti e progetti. La sua particolarità risiede nel modello di condivisione: gli oggetti, che sono già stati usati per molti allestimenti, spesso restano inutilizzati o poco utilizzati, qui invece possono essere scambiati, venduti o condivisi tra professionisti. In questo modo, Wunderspace.it non solo fornisce una soluzione pratica per chi ha bisogno di articoli specifici, ma promuove anche la sostenibilità, evitando che risorse preziose vadano sprecate.

L’Home Staging, l’arte di preparare un immobile per la vendita o l’affitto migliorandone l’aspetto, ha registrato una crescita esponenziale in Italia negli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili l’Home Staging ha portato a una significativa riduzione dei tempi di vendita degli immobili allestiti professionalmente, passando dai 180 giorni indicati dall’OMI per il 2023 a soli 29 giorni. Anche i tempi di affitto si sono accorciati, passando da 60 giorni a appena 72 ore. Questo successo ha messo in luce la necessità di una gestione ottimale e digitale del proprio archivio di oggetti d’arredo, un elemento essenziale per chi opera in questo settore. Grazie a Wunderspace.it, gli home stager (e non solo) possono trovare con facilità gli oggetti più adatti ai loro progetti, senza l’obbligo di acquisti costosi, attese di ordinazioni o avere ampio spazio fisico per doverli conservare dopo l’utilizzo. Il portale si presenta come un esempio virtuoso di economia circolare, dove gli oggetti continuano a vivere grazie al riutilizzo e agli scambi tra i professionisti del settore. La piattaforma, attualmente disponibile in sei lingue differenti, ha già suscitato notevole interesse a livello nazionale e internazionale, e promette di diventare punto di riferimento per un settore in continua espansione.

Camilla D’Alfonso, ideatrice e promotrice di Wunderspace.it, commenta così il suo progetto:L’idea di Wunderspace.it nasce dal concetto delle Wunderkammer, le camere delle meraviglie, dove i collezionisti conservavano oggetti straordinari per le loro caratteristiche uniche. Wunderspace.it, per l’Home Staging, è proprio una camera delle meraviglie virtuale, dove ogni professionista può trovare ciò di cui ha bisogno o esporre e catalogare i propri oggetti. È un luogo in cui la creatività incontra la sostenibilità.” Wunderspace.it è più di un semplice strumento: è una community che facilita la sinergia tra home stager e altri professionisti, come fotografi d’interni, architetti, interior designer, property manager, visual merchandiser, scenografi e agenzie immobiliari, oltre che a negozi e artigiani specializzati nell’arredo e nell’home decor. Il portale crea una rete collaborativa che si estende in tutta Italia e a livello internazionale. Una vera rivoluzione per un settore che richiede sempre più flessibilità, innovazione e consapevolezza ambientale. Wunderspace.it ha instaurato partnership con l’Associazione Nazionale HSLovers, la scuola di formazione HOMEPhilosophy Academy (l’unica in Italia riconosciuta dalla fondatrice americana dell’Home Staging Barb Schwarz) e l’EAHSP (European Association of Home Staging Professionals), rafforzando così il proprio impegno nella promozione di pratiche di home staging di alta qualità. Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Claudio Bonato 339 4125829 Claudia Dal Pan 339 1770294 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)