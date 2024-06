Natura, sport e socializzazione: anche quest’anno Entain Italia è al fianco di Sport Senza Frontiere

(Adnkronos) – I Joy Nature, interi fine settimana sportivi nella natura, si sono svolti nelle scorse settimane sul Lago d’Orta (NO), Ostia (RM), Trevignano Romano (VT) e Terminillo (RI)

Roma, 27 giugno 2024 – Anche quest’anno Entain ha rinnovato il proprio sostegno ai Joy Nature, il progetto di inclusione di Sport Senza Frontiere rivolto ai minori che si trovano in condizioni di fragilità sociale. Da maggio a giugno si sono svolti, infatti, dei mini-camp della durata di un fine settimana, con l’obiettivo di lavorare sulle abilità psicomotorie mantenendo un forte contatto con la natura potenziando le capacità relazionali, grazie ad una esperienza totalmente mobilefree. Novità di quest’anno sono state le lezioni di vela, organizzate sul Lago di Bracciano, e di surf, ad Ostia. Inoltre, è stato previsto un pomeriggio dedicato alle arti marziali, con gli istruttori federali, all’interno del Centro Olimpico della Federazione. Nel corso dell’ultima edizione del CSR Award, premio volto a sostenere le organizzazioni del terzo settore in tutto il Paese e progetti di inclusione sociale con particolare attenzione allo sport, alla tecnologia e alla tutela dell'ambiente, Entain ha premiato per il secondo anno consecutivo l’associazione Sport Senza Frontiere, riconoscendo l’importanza del progetto Joy Nature. Entain sostiene da anni Sport senza Frontiere attraverso il coinvolgimento diretto dei propri dipendenti al progetto Wellbeing For Good, ideato per promuovere il benessere dei dipendenti attraverso la pratica sportiva. “Il progetto Joy Nature è una testimonianza concreta di come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale e miglioramento del benessere dei giovani in condizioni di fragilità” ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia. “Costruire sinergie tra privati e terzo settore è fondamentale per promuovere una crescita sostenibile di persone e comunità, combinando risorse e competenze per creare nuove opportunità condivise“.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi. In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Sport Senza Frontiere Onlus

Sport Senza Frontiere è una onlus che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria, in favore di soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio- economico e a rischio di esclusione ed emarginazione. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)