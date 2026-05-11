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OneOdio collabora con il DJ di fama mondiale KSHMR per lanciare le cuffie Studio Max 2 e ridefinire l’audio professionale wireless

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

NEW YORK, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ — OneOdio, pioniere nella tecnologia audio professionale, oggi annuncia ufficialmente il lancio globale delle cuffie Studio Max 2, fiore all’occhiello dell’azienda e frutto della stretta collaborazione con il DJ e produttore di fama mondiale KSHMR. 

Da oggi le Studio Max 2 sono disponibili in tutto il mondo e, per festeggiare questo importante risultato, OneOdio rilascia l’edizione Limited Signed Edition, con una carta da collezione autografata da KSHMR e disponibile in esclusiva sul sito web ufficiale di OneOdio. Questa edizione speciale è strettamente limitata a 1.000 unità in tutto il mondo. 

Dopo un periodo dedicato ai preordini, coronato da un grande successo, le Studio Max 2 sono finalmente disponibili al pubblico. Il lancio rappresenta una pietra miliare significativa nel settore dell’audio professionale e colma il divario tra la libertà del wireless e le rigorose esigenze in termini di precisione tipiche degli studi di registrazione. 

Messe a punto da KSHMR: la visione di un produttore Le Studio Max 2 rappresentano ben più di un modello signature: sono lo strumento ideato per il flusso di lavoro del creatore moderno. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) ha partecipato attivamente al processo di ingegneria acustica. 

“Ho preteso la massima onestà per queste cuffie”, afferma KSHMR. “Come produttore, so che la questione è delicata. Le Studio Max 2 generano quel suono trasparente e professionale che consente di avere fiducia nelle tue scelte creative, sia sul palco o in una camera d’albergo”. 

Una tecnologia totalmente all’avanguardia: la rivoluzione dei 9 msAl cuore delle Studio Max 2 c’è la tecnologia proprietaria RapidWill+ 3.0. Grazie al trasmettitore dedicato a 2,4 GHz, OneOdio ha raggiunto una latenza ultra-bassa di 9 ms, un risultato record. In questo modo le performance wireless giungono ai limiti della percezione umana e permettono ai musicisti di suonare tastiere MIDI, chitarre e controller per DJ con un feedback immediato, in precedenza ottenibile solo tramite cablaggio. 

Le principali caratteristiche professionali 

Prezzi e disponibilità esclusivaIl prezzo delle Studio Max 2 è di 189,99 dollari USA per la versione standard. L’edizione limitata autografata (solo 1.000 unità) è disponibile al prezzo di 199,99 dollari USA in esclusiva sul sito web. 

Chi è OneOdio? 

Fondato nel 2013, OneOdio è un brand audio globale che offre un suono di livello professionale. Nota per le linee di prodotti Studio Pro, Monitor, Fusion e Focus, l’azienda crea soluzioni innovative per musicisti e creatori di contenuti, e le sue cuffie circumaurali si classificano costantemente nelle ‘top 3’ della categoria su Amazon. 

Venite a trovarci sui social: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphonesFacebook: https://www.facebook.com/oneodioInstagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/
 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965022/OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/oneodio-collabora-con-il-dj-di-fama-mondiale-kshmr-per-lanciare-le-cuffie-studio-max-2-e-ridefinire-laudio-professionale-wireless-302755121.html
 

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

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