OneOdio collabora con il DJ di fama mondiale KSHMR per lanciare le cuffie Studio Max 2 e ridefinire l’audio professionale wireless

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

NEW YORK, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ — OneOdio, pioniere nella tecnologia audio professionale, oggi annuncia ufficialmente il lancio globale delle cuffie Studio Max 2, fiore all’occhiello dell’azienda e frutto della stretta collaborazione con il DJ e produttore di fama mondiale KSHMR.

Da oggi le Studio Max 2 sono disponibili in tutto il mondo e, per festeggiare questo importante risultato, OneOdio rilascia l’edizione Limited Signed Edition, con una carta da collezione autografata da KSHMR e disponibile in esclusiva sul sito web ufficiale di OneOdio. Questa edizione speciale è strettamente limitata a 1.000 unità in tutto il mondo.

Dopo un periodo dedicato ai preordini, coronato da un grande successo, le Studio Max 2 sono finalmente disponibili al pubblico. Il lancio rappresenta una pietra miliare significativa nel settore dell’audio professionale e colma il divario tra la libertà del wireless e le rigorose esigenze in termini di precisione tipiche degli studi di registrazione.

Messe a punto da KSHMR: la visione di un produttore Le Studio Max 2 rappresentano ben più di un modello signature: sono lo strumento ideato per il flusso di lavoro del creatore moderno. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) ha partecipato attivamente al processo di ingegneria acustica.

“Ho preteso la massima onestà per queste cuffie”, afferma KSHMR. “Come produttore, so che la questione è delicata. Le Studio Max 2 generano quel suono trasparente e professionale che consente di avere fiducia nelle tue scelte creative, sia sul palco o in una camera d’albergo”.

Una tecnologia totalmente all’avanguardia: la rivoluzione dei 9 msAl cuore delle Studio Max 2 c’è la tecnologia proprietaria RapidWill+ 3.0. Grazie al trasmettitore dedicato a 2,4 GHz, OneOdio ha raggiunto una latenza ultra-bassa di 9 ms, un risultato record. In questo modo le performance wireless giungono ai limiti della percezione umana e permettono ai musicisti di suonare tastiere MIDI, chitarre e controller per DJ con un feedback immediato, in precedenza ottenibile solo tramite cablaggio.

Le principali caratteristiche professionali

Prezzi e disponibilità esclusivaIl prezzo delle Studio Max 2 è di 189,99 dollari USA per la versione standard. L’edizione limitata autografata (solo 1.000 unità) è disponibile al prezzo di 199,99 dollari USA in esclusiva sul sito web.

Chi è OneOdio?

Fondato nel 2013, OneOdio è un brand audio globale che offre un suono di livello professionale. Nota per le linee di prodotti Studio Pro, Monitor, Fusion e Focus, l’azienda crea soluzioni innovative per musicisti e creatori di contenuti, e le sue cuffie circumaurali si classificano costantemente nelle ‘top 3’ della categoria su Amazon.

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