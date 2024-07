Orisha sarà sul palco della Paris Retail Week con le nuovissime soluzioni di moda e commercio unificato con funzionalità di ReCommerce

(Adnkronos) – PARIGI, 25 luglio 2024 /PRNewswire/ — Orisha sale sul palco della Paris Retail Week di settembre per la presentazione ufficiale al mercato del suo nuovo portafoglio di soluzioni di commercio unificato SaaS che riunisce il meglio delle offerte di prodotti Fastmag, Ginkoia, Openbravo e Optimizers con l’obiettivo di consentire a brand e rivenditori di offrire ai propri clienti un’esperienza commerciale unificata completa. A tal fine l’offerta combina soluzioni POS, mPOS, self-checkout, fidelizzazione cliente, gestione di prezzi e promozioni, gestione di prodotti e assortimento, inventario e fulfillment, eCommerce, WMS e soluzioni OMS, il tutto nel cloud.

Tra le altre novità, i visitatori della Paris Retail Week potranno scoprire l’ultima versione della rinomata piattaforma di commercio unificato Openbravo Commerce Cloud, riconosciuta da Gartner all’inizio di gennaio di quest’anno (1). Alcune delle nuove funzionalità sono un nuovo verticale per la moda, che estende le capacità di cui già oggi beneficiano marchi leader in questo settore come SMCP, il gruppo di moda premium con una presenza mondiale che si appoggia a marchi ben noti come Sandro, Maje e Claudie Pierlot. Il nuovo portafoglio include anche un nuovo modulo di riparazione nell’ambito della nostra innovativa offerta ReCommerce, sfruttando l’esperienza di Ginkoia nell’area delle capacità di riparazione e noleggio. L’offerta ReCommerce sarà ulteriormente migliorata nelle prossime versioni con nuovi moduli complementari per il noleggio dei prodotti e la vendita di seconda mano, dimostrando il forte impegno di Orisha nel portare sostenibilità nel retail grazie alla sua esclusiva suite di soluzioni ReCommerce. Un valore già dimostrato in retailer come il gruppo KIABI e il suo concetto di negozio KidKanaï per la vendita di prodotti di seconda mano per bambini. Anche la moda e altri settori chiave di attività come articoli sportivi, casa, fai da te e merchandising generale beneficeranno delle soluzioni di Optimizers, il leader recentemente acquisito nell’eCommerce e nello spazio logistico. Optimizers offre un ricco set di soluzioni di abilitazione dell’eCommerce – Core-Suite, Vendre e Tweakwise – che sfruttano la potenza dell’IA per garantire esperienze di commercio unificato superiori. Dopo la partecipazione alla Paris Retail Week, Orisha presenterà il nuovo portafoglio anche al prossimo Retail Forum di Barcellona e poi all’evento Tech for Retail a Parigi.

(1) Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers, di Max Hammond, 29 gennaio 2024. Orisha, il nuovo partner europeo per il commercio unificato SaaS Oggi, con la business unit Retail Chains all’avanguardia, il gruppo mira a espandere il suo portafoglio di soluzioni e la posizione acquisita per diventare un nuovo leader europeo nelle soluzioni di commercio unificato SaaS. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo offre già un portafoglio completo di soluzioni di commercio unificato SaaS che consentono esperienze di acquisto unificate e integrate sia per clienti che per i collaboratori, dalla navigazione e scoperta del prodotto all’acquisto e al consumo attraverso tutti i punti di contatto fisici e digitali. Consente a rivenditori e brand di migliorare l’esecuzione del commercio unificato, portando a una maggiore agilità e redditività a lungo termine. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di presentare il nostro nuovo portafoglio di soluzioni di commercio unificato SaaS in questi tre eventi chiave e il valore che Orisha può offrire a brand e rivenditori. Siamo convinti che la nostra forte combinazione di profonda esperienza nel retail e capacità funzionali e tecniche complete ci posizioni molto bene riguardo al nostro obiettivo – diventare un nuovo leader europeo nel settore del commercio unificato SaaS”, ha affermato Marco de Vries, Ceo della business unit Orisha Retail Chains. Orisha, con il suo team internazionale di quasi 500 professionisti (su un totale di 1.800 persone) distribuiti in cinque paesi, che sviluppano, implementano e supportano il suo portafoglio di soluzioni di commercio unificato SaaS, serve un elenco in crescita di brand e retailer internazionali e marchi – Adidas, Decathlon, Deporvillage, Kookaï, Leroy Merlin Spain, Magasins BUT, Obramat, SMCP e Sport 2000 France. Grazie a questa attività, il gruppo è sul binario giusto per generare ricavi annui totali di oltre 70 milioni di euro nel 2024. Come annunciato a luglio 2024, Francisco Partners, una delle principali società di investimenti tecnologici con un profondo focus in partnership con imprese tecnologiche che mirano a crescere, si è unita a TA Associates come azionista di controllo congiunto, migliorando ulteriormente il potenziale di crescita di Orisha. Sei un retailer o un brand? Contattaci oggi per un invito gratuito alla Paris Retail Week per scoprire in prima persona il valore di Orisha. Se sei un giornalista e vuoi incontrare un membro del team Orisha, contattaci. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.orisha.com/en. Informazioni su Orisha Fondata nel 2003, Orisha è un editore di software europeo dedicato alle aziende nei settori del retail, immobiliare, sanitario, edilizio e agroalimentare. Fin da quando è stata creata Orisha aiuta le aziende ad avere successo offrendo soluzioni specifiche per il loro business ed essenziali per la loro attività (incasso, gestione commerciale e finanziaria, gestione delle scorte, gestione dei rapporti con i clienti, risorse umane, e-commerce…). Ogni giorno le soluzioni progettate da Orisha consentono milioni di interazioni e transazioni in un mondo iperconnesso. Dal 2021 Orisha è sostenuta da TA Associates, player globale di private equity e leader nel settore tecnologico. Nel 2024, Francisco Partners, una società di investimento internazionale riconosciuta per la sua competenza in tecnologia, si è unita a TA Associates come azionista. Nel 2023, Orisha ha realizzato vendite per oltre 200 milioni di euro. Il gruppo, nato in Francia, impiega 1.800 persone in Europa e supporta clienti in oltre 50 paesi. Ulteriori informazioni: www.orisha.com/en. Contattaci:Christelle Da Cunhac.dacunha@orisha.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2468703/Orisha_Openbravo_Logo.jpg



