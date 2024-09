Ottica Mulas, a Dorgali i festeggiamenti per i 40 anni di attività guidata da Elena Mulas

(Adnkronos) – Conosciuta da sempre come ‘ottichessa’, Elena Mulas invita la clientela ad una serata speciale per trascorrere insieme un momento di spensieratezza Dorgali, 30 settembre 2024. Da quattro decenni Elena Mulas è conosciuta come l’ottichessa di Dorgali, cittadina del nuorese a vocazione turistica dove l’offerta in ambito eyewear non manca proprio grazie alle attività portate avanti da Ottica Mulas. E dopo 40 anni di servizio alla comunità, iniziato l’8 settembre del 1984, è tempo di bilanci per Mulas, che ha saputo trasformare la sua attività in punto di riferimento per il benessere della vista. “Se penso agli anni trascorsi, rivivo con immenso piacere il ricordo di tanti clienti divenuti amici e che hanno riposto grande fiducia nel mio lavoro. Per questo motivo — aggiunge Elena Mulas — è giusto festeggiare insieme il traguardo dei 40 anni di apertura di Ottica Mulas, guardando al futuro dell’attività”. L’ottichessa ha organizzato per il 5 ottobre un rinfresco aperto alla comunità dorgalese e alla clientela della vasta area della cittadina nuorese, un momento per stare insieme e condividere ricordi e storie. Un volere, quello di Elena Mulas, che racconta tanto del senso di comunità ancora esistente in Sardegna, un elemento che contraddistingue la stessa ottichessa, che non a caso ha saputo conquistare la stima di chi si è rivolto a lei per trovare le migliori soluzioni in ambito del benessere visivo. Un concetto estremamente importante per Mulas, che sottolinea la necessità di comprendere l’esigenza del cliente, che va oltre il richiamo della moda del momento e dell’occhiale firmato. “Fermasi al brand o al trend accattivante non è corretto e va a tutto svantaggio di chi indosserà gli occhiali”, spiega Mulas. “Fondamentale potersi basare sulla vasta gamma di opzioni presenti sul mercato prima di fare una scelta definitiva sull’acquisto della montatura e delle lenti, sia per gli occhiali da vista che per quelli da sole”. Una filosofia che si è dimostrata vincente nel corso della carriera di Elena Mulas, accompagnata negli ultimi 24 anni da un’altra Elena, oramai storica collaboratrice dell’ottichessa. “Avere al mio fianco Elena è stata una grande fortuna. Una persona che ringrazio e che ha acquisito una professionalità di altissimo livello, sia nella gestione operativa che nel rapporto con la clientela”. Un futuro certo per Ottica Mulas, che ha scandito il benessere visivo di Dorgali dal 1984 a oggi. CONTATTI: https://www.facebook.com/share/FRXtqetv5tDP1tn6/?mibextid=LQQJ4d

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)