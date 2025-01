Pavia. Pro Vita Famiglia: Valditara invii ispettori su progetto per “alfabetizzare i bambini sui temi Lgbt” a scuola

(Adnkronos) –

Che cosa significa “alfabetizzare” i bambini dai 6 anni “sulle persone Lgbtqia+”? Questo, infatti, è uno dei raccapriccianti scopi espliciti del progetto gender “Dentro l’Arcobaleno” parte del programma “Far bene per stare bene” che coinvolge le scuole elementari, medie e superiori di Pavia. Il progetto prevede, inoltre, la spiegazione agli alunni dei concetti di orientamento sessuale, identità di genere, coming out e outing, l’incontro dei minori con “volontari” e attivisti che porteranno le loro testimonianze e addirittura l’uso di un noto cartone animato per coinvolgere ancora di più i bambini sulla sessualità e il sesso biologico. Ringraziamo il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio per aver rilanciato l’allarme che abbiamo lanciato dopo la segnalazione giuntaci da genitori indignati per la pericolosità dell’iniziativa, organizzata dall’associazione arcobaleno Coming-Aut. È urgente che il Ministro Valditara invii gli ispettori del Ministero per verificare il rispetto della normativa scolastica, in particolare riguardo l’obbligo delle scuole di ricevere il consenso informato preventivo dei genitori e che quindi le famiglie siano state correttamente e pienamente informate su tutti i dettagli dei progetti. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, in riferimento al modulo “Dentro l’Arcobaleno”, che rientra nel progetto “Far bene per stare bene”, giunto alla nona edizione e organizzato con il patrocinio dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia. Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)