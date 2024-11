Pechino, il rettore dell’Università Link: “Un confronto importante tra gli atenei italiani e cinesi”

(Adnkronos) – Roma, 9 novenbre 2024. Il Rettore dell’Università degli Studi Link Campus di Roma, Carlo Alberto Giusti, ha partecipato al forum tra i Rettori italiani e quelli cinesi che si svolge in questi giorni a Pechino in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il forum ha la finalità ultima di proporre, alla presenza dei due Capi di Stato, un protocollo bilaterale sull’innovazione tecnologica e lo scambio di conoscenze nei settori scientifici e umanistici. “Un’occasione unica di confronto ed approfondimento delle tematiche strategiche in tema di ricerca e alta formazione- ha sottolineato il Rettore Giusti – per rinforzare e creare nuove sinergie”. Soltanto pochi giorni fa Giusti, che è anche presidente del Crul, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, ha firmato a San Diego, California, un accordo di partenariato tra l’Università degli Studi Link e La Jolla Institute for Immunology, che fa seguito ad altre importanti collaborazioni accademiche a livello globale. “La nostra – ha concluso il Rettore – è un’Università che fa dell’internazionalizzazione e del dialogo tra le culture il suo punto di forza. È importante che tutto il sistema universitario italiano faccia altrettanto e credo che oggi, a Pechino, si sia dimostrato che siamo sulla buona strada”. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)