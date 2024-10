(Adnkronos) – Gli Atleti di Special Olympics Italia e i colleghi e le colleghe delle sedi Snaitech di Milano, Roma e Lucca insieme per tre giornate all’insegna dell’inclusione e del divertimento

Milano, 1 ottobre 2024 – Fondazione Snaitech rinnova e rafforza il proprio impegno nel promuovere lo sport come linguaggio universale e strumento di inclusione e integrazione supportando #PlayUnified, la campagna di Special Olympics che ha come obiettivo quello di abbattere le barriere e creare team composti da atleti con e senza disabilità intellettive che, attraverso il gioco e l’allenamento, imparano a conoscersi e a valorizzare le reciproche capacità, fino a gareggiare insieme in vere e proprie competizioni sportive. Rispondendo alla call to action del movimento sportivo “Il cambiamento non avviene da bordo campo”, Fondazione Snaitech ha quindi deciso di rendere protagonisti di tre giornate di sport unificato le colleghe e i colleghi delle sedi Snaitech di Milano, Roma e Lucca. Fianco a fianco con gli Atleti di Special Olympics Italia, i partecipanti sperimenteranno in prima persona il potere dell’inclusione, mettendo in pratica quei valori di condivisione e rispetto che lo sport unificato promuove. “Lo sport ha il potere di abbattere barriere e creare connessioni profonde tra le persone, valorizzando l’unicità di ciascuno. È questa la visione che guida ogni nostra iniziativa di volontariato aziendale ed è anche la ragione per cui ci uniamo con entusiasmo alla campagna #PlayUnified di Special Olympics, nostro partner di lunga data” ha dichiarato Lavinia Pupelli, Direttore risorse umane e organizzazione Snaitech “Siamo felici ed orgogliosi di coinvolgere i nostri colleghi e le nostre colleghe in questa esperienza unica che va oltre il campo da gioco, dove partecipare significa contribuire attivamente alla costruzione di una società più accogliente e giusta”. Il programma ha preso il via oggi, martedì 1 ottobre a Roma presso il Bowling Brusnick dove tutti i partecipanti hanno condiviso un pomeriggio di gioco e divertimento. A seguire, sarà la volta di Lucca con un torneo di bowling in programma domani, mercoledì 2 ottobre presso il Bowling Lucca. Infine, l’iniziativa si concluderà a Milano il 7 ottobre presso l’Ippodromo Snai San Siro, l’iconico impianto liberty di proprietà di Snaitech. Sotto la restaurata Tribuna del Trotto troveranno casa un campo da badminton e un circuito di diverse discipline sportive come le bocce, il lancio del vortex (mini-giavellotto), il foot golf e la staffetta con le racchette da neve: sarà questa cornice unica ed insolita a rendere ancora più speciali le sfide che vedranno protagonisti gli Atleti di Special Olympics e le colleghe e i colleghi di Snaitech. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Pietro Cavalletti – Cell. 3351415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

