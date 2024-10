Psicologi Online: la scelta consapevole del proprio psicologo che fa ancora la differenza

(Adnkronos) – Milano, 24 ottobre 2024. In una società guidata dall’automazione e dagli algoritmi, anche il campo della salute mentale sembra orientarsi verso sistemi di selezione automatica del terapeuta. Tuttavia, Psicologi Online si distingue con un approccio che valorizza l’autonomia e la consapevolezza nella scelta del proprio psicologo, rifiutando la logica impersonale degli algoritmi di matching. Alla base del successo di ogni percorso terapeutico vi è un concetto chiave: l’alleanza terapeutica. La relazione di fiducia e connessione tra paziente e terapeuta rappresenta uno degli aspetti fondamentali per l’efficacia della terapia. Studi scientifici dimostrano che la qualità dell’alleanza terapeutica influisce per ben il 30% sull’esito positivo del percorso, un impatto superiore persino alle tecniche terapeutiche utilizzate, che contano per circa il 15%. Per questo è essenziale trovare lo psicologo ideale. Psicologi Online è convinta che solo una scelta consapevole e personale possa garantire una relazione terapeutica solida e profonda. La piattaforma promuove una visione che mette il paziente al centro del processo decisionale, offrendo a ciascuno la possibilità di scegliere il proprio psicologo in base a preferenze individuali e necessità specifiche. L’approccio contrasta con l’idea di affidare tale decisione a un algoritmo, che potrebbe trascurare la componente umana e relazionale della terapia. “Per noi, la scelta autonoma è il primo passo verso una terapia di successo e un’alleanza terapeutica solida”, afferma Emanuele Destro, Founder di Psicologi Online. “Scegliere consapevolmente il proprio psicologo non è solo un dettaglio: è un fattore che può fare la differenza nel cammino verso il benessere. Crediamo fermamente che una scelta personale faccia ancora la differenza, soprattutto quando si tratta di qualcosa di così intimo e delicato come la salute mentale”. La ricerca conferma che una solida alleanza terapeutica riduce drasticamente i tassi di abbandono della terapia e migliora le probabilità di successo a lungo termine. Al contrario, una relazione debole o forzata da una selezione automatica rischia di compromettere il percorso terapeutico, con esiti incerti e discontinuità nella cura. In un contesto in cui molti competitor si affidano a software che assegnano automaticamente i pazienti agli psicologi, Psicologi Online propone una strada diversa. La piattaforma invita ogni paziente a esplorare i profili degli specialisti, conoscendo esperienze, approcci e orientamenti terapeutici, per poter scegliere in piena libertà chi li accompagnerà nel loro viaggio verso il benessere psicologico. Scegliere il proprio psicologo online è un atto di consapevolezza che permette di creare una connessione più forte, emotivamente coinvolgente e terapeuticamente efficace. Psicologi Online ribadisce l’importanza di questa scelta, mettendo l’accento sul valore della relazione umana rispetto all’automazione algoritmica. Per maggiori informazioni e per esplorare il network di Psicologi Online, visita il sito: www.psicologionline.net. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)