Qonto: conclusa la seconda edizione di StrongHer, il programma di business training a supporto dell’imprenditoria femminile

(Adnkronos) – ● Un’iniziativa gratuita mirata a colmare il gender gap che caratterizza il settore dell’innovazione e dell’imprenditoria in Italia ● Il progetto ha preso forma tramite un corso intensivo per apprendere gli step fondamentali per far crescere il proprio business ● L’edizione 2024 di StrongHer si è conclusa con un evento di networking a Milano a cui hanno preso parte oltre 100 persone Milano, 7 giugno 2024 – Si è concluso ieri StrongHer, il programma di due settimane di business training dedicato alle donne che fanno impresa, promosso e organizzato da Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa. L’iniziativa, chiusa con un evento di networking a Milano cui hanno partecipato oltre 100 persone, ha registrato oltre 500 application da parte di imprenditrici provenienti da tutta Italia. La Call for Women ha visto protagoniste fondatrici di aziende che vogliono accelerare la crescita e la digitalizzazione del proprio business, startup innovative e associazioni, freelance e professioniste con partita IVA, e persone che hanno in programma di lanciare un proprio business nei prossimi 6 mesi. Le sessioni di formazione e mentoring sono state tenute da oltre 60 mentor esperti, offrendo una panoramica completa sulle competenze fondamentali per avviare e gestire un business di successo. Il business training si è focalizzato su temi come l'analisi del target, la brand identity e la strategia di marketing e di vendita, la pianificazione legale, la gestione finanziaria e contabile, la costruzione di team, l’accesso a investimenti e finanziamenti e molto altro. Oltre alle lezioni, le imprenditrici selezionate hanno avuto l’occasione di partecipare a sessioni 1-to-1

con i mentor e all’evento finale di networking volto a creare sinergie strategiche per far crescere il proprio business. "StrongHer è nato con l'obiettivo di creare un percorso di valore che non solo supporti la crescita e lo sviluppo delle imprese guidate da donne, ma fornisca anche ai talenti femminili gli strumenti necessari per avviare o far crescere il proprio business", dichiara Emilia Pezzini, Brand & Communication Lead Italia di Qonto. "Durante questo percorso, abbiamo incontrato imprenditrici e professioniste con progetti in espansione e l'ambizione di contribuire a un futuro più inclusivo, dove l'imprenditoria femminile possa ottenere lo spazio che merita." Durante l’evento di networking del 6 giugno, sono intervenute Francesca Mudanò, direttrice creativa femminista e CEO di @Cookies Agency e Ella Marciello, direttrice creativa, copywriter, autrice e communication strategist, con un talk dedicato al “contratto della comunicazione responsabile”, riflettendo sul ruolo della pubblicità e della comunicazione di brand nel contribuire a consolidare ruoli stereotipati e limitanti nella società. L’iniziativa StrongHer ha come main partner WAO, thePeriod come media partner e vede il supporto di numerosi partner quali 360° Capital, 4ecom, B Heroes, B4i, Digital Magics,Divergens, Faicredit, Fiscozen, Glow, GRLS, Hi! Founders, Hive, Innovup, Joinrs, LanciatiOnline, Latuta, LifeGate Way, LVenture, MadeIT, Mammachesonno, Paradygma, SCAI Comunicazione, SheTech, Sprintaly, Startup Geeks, Talent Garden, Terziario Donna, The Ideas Lab, This,Unique, Unobravo, Ventive, Vento e Viceversa.

About Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 500.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di oltre 1600 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa. Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit



Contatti media Qonto



Giulia Rampinelli



PR & Communication Manager Italy



giulia.rampinelli@qonto.com

SEC Newgate Italia Fabio Santilio – fabio.santilio@secnewgate.it – 339 8446521 Irene Fusani – irene.fusani@secnewgate.it – 340 1280512 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)