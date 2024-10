Qua Granite ha organizzato un gala di due giorni presso Palazzo Re Enzo a Bologna per celebrare la sua quinta partecipazione al Cersaie

(Adnkronos) –

Bologna, 02/10/2024 – Il più grande produttore di granito tecnico della Turchia ha svelato i suoi ultimi design, proponendo sostenibilità ed estetica moderna nella principale esposizione mondiale di ceramiche. Al Cersaie 2024, Qua Granite ha celebrato i suoi partner commerciali con un gala di due giorni, esponendo le sue nuove collezioni nell’iconica sede bolognese risalente al XIII secolo. La 41ª edizione del Cersaie, la più grande esposizione mondiale di ceramica, si è tenuta dal 23 al 27 settembre.

Rappresentando la Turchia per il quinto anno consecutivo, Qua Granite, il più grande produttore di granito tecnico del Paese, ha presentato le sue ultime collezioni. Qua Granite ha inoltre organizzato un gala per i suoi partner commerciali nel maestoso Palazzo Re Enzo, un ex palazzo di giustizia del XIII secolo, dove i suoi prodotti più recenti sono stati esposti in tutto il loro splendore. La città di Bologna, in Italia, ha nuovamente accolto i protagonisti del settore ceramico, ospitandoli per la 41ª edizione della fiera Cersaie. Svoltasi dal 23 al 27 settembre, la fiera ha visto la partecipazione di 606 marchi che hanno presentato i loro ultimi prodotti su uno spazio espositivo totale di 155 mila metri quadrati. Qua Granite, il più grande produttore di granito tecnico della Turchia, ha partecipato per la quinta volta a questo evento di rilievo per l’industria ceramica. Lo stand di Qua Granite di quest’anno è stato caratterizzato da temi naturali che sottolineano la sostenibilità come focus centrale del design per il futuro. Il design moderno e minimalista, per cui Qua Granite è rinomata, è stato sapientemente arricchito con elementi verdi e piante vive, evidenziando il riconoscimento da parte dell’azienda dell’importanza sempre crescente della responsabilità ambientale nel design. Qua Granite ha esposto nel Padiglione 18 con un ampio stand, offrendo spazio sufficiente per presentare interamente la sua ultima gamma di formati progettati per uso interno ed esterno. In linea con il tema della natura e della sostenibilità, la collezione ha saputo riflettere l’essenza della natura sia negli spazi esterni che in quelli interni. La nuova serie di graniti firmata Qua Granite, ha incluso prodotti di dimensioni 60×120, 100×100 e 30×90 cm, caratterizzati da texture ispirate alla natura, palette di colori senza tempo e motivi moderni. I prodotti con effetto travertino e marmo, ispirati alle texture della pietra naturale, e i graniti con motivi di legno sono stati proposti in una varietà di finiture superficiali. Le collezioni hanno presentato tonalità contemporanee di beige, grigio, bianco e pastelli, mentre i prodotti con effetto legno hanno aggiunto un calore naturale a qualsiasi ambiente. Accogliendo i partner commerciali al gala presso Palazzo Re Enzo, la Direttrice Vendite Export di Qua Granite, Çiğdem Çakır Suna, ha condiviso alcune riflessioni sulla fiera: “Gestiamo il più grande impianto in Turchia dedicato esclusivamente alla produzione di granito tecnico e poniamo la sostenibilità al centro di tutti i nostri processi. Ricicliamo il 100% dell’acqua utilizzata nei nostri stabilimenti. Con i nostri team di esperti, tecnologie di produzione all’avanguardia e una vasta gamma di prodotti, stiamo espandendo continuamente la nostra presenza nei mercati internazionali. Il Cersaie è una piattaforma chiave che ci permette di mostrare il nostro marchio e le nostre innovazioni a professionisti provenienti da numerosi paesi. È l’evento più prestigioso nell’industria ceramica e siamo onorati di rappresentare il nostro Paese qui dal 2019″. Suna ha inoltre sottolineato che Qua Granite esporta circa il 33% delle sue vendite totali, raggiungendo oltre 100 paesi, con un forte focus sull’UE e sugli Stati Uniti. Ha anche menzionato che quest’anno, come l’anno scorso, l’azienda ha organizzato un evento di gala e intende farne una tradizione. “Siamo stati lieti di aver ospitato i nostri partner commerciali presso Palazzo Re Enzo, uno dei luoghi storicamente più significativi e affascinanti di Bologna, dove, oltre al nostro stand al Cersaie, abbiamo avuto la possibilità di esporre i nostri prodotti. Il nostro gala si è svolto per due giorni e due notti, dal 24 al 25 settembre, speriamo di aver offerto ai nostri ospiti una serie di esperienze indimenticabili durante questo evento molto speciale”, ha concluso.

