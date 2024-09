Riparte Ballando con le Stelle: Bianca Guaccero e Federica Nargi da battere. Federica Pellegrini, a 9,00 su Sisal.it, sogna un altro “oro”

(Adnkronos) –

Roma, 27 settembre 2024 –Tutto è pronto per la 19° edizione di Ballando con le Stelle, lo show di punta di Rai 1 che tornerà in pista sabato 28 settembre con un cast stellare. L’anno scorso Wanda Nara aveva saputo sorprendere il pubblico e conquistare la vittoria mettendo tutti d’accordo sul suo talento: a chi toccherà questa volta? Gli esperti Sisal hanno già individuato le favorite alla vittoria in Bianca Guaccero e Federica Nargi entrambe offerte 3,00: l’attrice e la showgirl saranno in coppia, rispettivamente, con Giovanni Pernice e Luca Favilla. Guaccero, nota attrice e conduttrice televisiva, ha già dimostrato in più occasioni di avere grande talento e presenza scenica, tratti che la rendono la candidata ideale per aggiudicarsi il trofeo, ma Federica Nargi, ex velina e influencer molto amata dal pubblico, non è da meno: la sfida si promette dunque accesa prima ancora di essere iniziata!

Nina Zilli, cantautrice e icona di stile, questa volta non avrà bisogno della sua inconfondibile voce e completa il podio delle favorite a 4,50.Massimiliano Ossini, “la divina” Federica Pellegrini e Tommaso Marini, campione di fioretto, sono appaiati in quota a 9.00e preparano la mossa vincente.

Furkan Palali, attore dell’amatissima serie “Terra amara”parte indietro tanto che il suo successo è dato a 20.Tra gli outsider spiccano l’attore e regista Luca Barbareschi insieme alla figlia d’arte Anna Lou Castoldi e a Sonia Bruganelli, recentemente al centro del gossip per la sua – ormai pubblica – relazione con il ballerino Angelo Madonia, tutti offerti a 25. Più distaccato, e forse già affaticato dalle prove, l’amatissimo volto dello spettacolo Francesco Paolantoni che si gioca a 22.I Cugini di Campagna rappresenterebbero invece il colpo di scena più imprevedibile di questa edizione: la loro vittoria pagherebbe 50 volte la posta. Le aspettative sono altissime e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi riuscirà a conquistare la scena con le sue performance mozzafiato. Non resta che aspettare sabato sera per assistere all’inizio di un’avventura ricca di emozioni, sorprese e balli indimenticabili! Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

