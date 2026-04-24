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Riparte il Premio Nazionale Adriano Olivetti

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Cosenza, 24 aprile 2026 – La Camera di commercio di Cosenza e la Fondazione Adriano Olivetti lanciano ufficialmente la nuova edizione del Premio Nazionale Adriano Olivetti, che prenderà il via dal 15 settembre 2026 e si concluderà a giugno 2027 con la cerimonia di premiazione. 

 

L’iniziativa, nata per valorizzare le esperienze innovative delle imprese e dei progetti scolastici su sostenibilità, innovazione sociale e radicamento sul territorio, conferma l’impegno delle due istituzioni nel promuovere i valori olivettiani. 

 

Durante la precedente edizione, conclusasi nel novembre 2025 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno partecipato 108 imprese e 34 scuole da tutta Italia, registrando grande attenzione da parte di diverse istituzioni nazionali. 

 

I testi dei bandi saranno pubblicati con largo anticipo in preinformativa sul sito della Camera di Commercio di Cosenza e della Fondazione Adriano Olivetti, dando ampia visibilità all’iniziativa. Questa scelta è finalizzata proprio per offrire alle imprese e alle scuole il tempo necessario per preparare e finalizzare con cura i loro progetti innovativi. Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15 settembre 2026 fino alle ore 23:59 del 28 febbraio 2027, compilando gli appositi modelli e trasmettendoli all’indirizzo mail del premio indicato nei bandi. 

 

Le due sezioni previste: 

 

“Il Premio Adriano Olivetti rappresenta per la Camera di Commercio uno strumento concreto per sostenere il talento, l’innovazione e la responsabilità nel nostro territorio”, dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nella precedente edizione e continueremo a promuovere iniziative che uniscono cultura, impresa e comunità”. 

 

“La Fondazione Adriano Olivetti promuove da oltre 60 anni la visione olivettiana come strumento di crescita e innovazione non solo per le imprese ma per tutta la società”, afferma la Presidente della Fondazione, Cinthia Bianconi. “Attraverso questo Premio vogliamo far conoscere la visione di Adriano Olivetti e stimolare nuove generazioni e imprese a sviluppare progetti concreti che mettano al centro la comunità e il bene comune”. 

Tutti i dettagli sui bandi, le modalità di partecipazione e le aree tematiche sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/premio-nazionale-adriano-olivetti 

Contatti:
Camera Commercio di Cosenza
comunicazione@cs.camcom.it
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Camera Commercio di Cosenza

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© Riproduzione riservata

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