Ristorante Adamante, Brusaporto: un percorso gastronomico tra Bergamo e Sicilia, a misura di famiglia

Bergamo, 2 settembre 2024 – La riapertura dopo la pausa estiva del ristorante Adamante a Brusaporto (BG) è ricca di novità e riconferma il successo dei suoi primi anni di attività con delle chicche per veri intenditori. «A settembre prende il via una collaborazione esclusiva con il Brusaporto Calcio: si tratta di un’importante partnership che riconosce il nostro impegno e consolida il nostro legame con il territorio», esordisce Michele Monteleone, intraprendente imprenditore che, con la sua visione fresca, ha fatto di Adamante un luogo di ospitalità e di eccellenza culinaria. «Abbiamo sempre cercato di offrire qualcosa di speciale ai nostri clienti e questa collaborazione è un passo importante in quella direzione – spiega -. Accogliere nel nostro locale i giocatori dell’associazione sportiva, che negli ultimi anni ha conquistato la Serie D, e i suoi tifosi è un grande onore. Questa sinergia, inoltre, rispecchia pienamente la nostra filosofia: coniugare qualità, tradizione, innovazione e, perché no, spirito sportivo, in un ambiente familiare e accogliente». Da Adamante la cucina tipica bergamasca si unisce a quella siciliana formando un connubio originale che soddisfa anche i palati più esigenti: «Queste due tradizioni gastronomiche ricche di sapori e profumi si incontrano armoniosamente per dare vita a una varietà di piatti gustosi. Ad esempio, i nostri ospiti possono trovare nello stesso menu la caponata siciliana preparata secondo la ricetta tradizionale o i paccheri con pomodoro San Marzano, burrata e granella di pistacchio accanto ai casoncelli bergamaschi e al risotto con porcini. Nel solco dell’innovazione ci piace creare anche abbinamenti che esaltano i sapori caratteristici di entrambe le cucine: un esempio è il nostro risotto con melanzane e taleggio locale, che rappresenta un connubio tra le due tradizioni. Proponiamo anche secondi piatti di pesce freschissimo e di carne pregiata, accompagnati da verdure di stagione. E non dimentichiamo i vegetariani, per i quali creiamo piatti appetitosi, pensati appositamente per loro». Le materie prime di eccellenza sono un altro tratto distintivo del locale: «Possiamo tranquillamente parlare di chilometro zero – continua Monteleone -: acquistiamo personalmente tutti gli ingredienti dai produttori locali. Per quanto riguarda il pesce fresco e la carne, ci rivolgiamo a fornitori affidabili, mentre per gli ingredienti siciliani, come l’olio e la frutta secca, manteniamo contatti diretti con i produttori dell’isola. Questo ci consente di garantire che ogni ingrediente sia autentico e di primissima qualità». Adamante è anche una rinomata pizzeria che ogni giorno sforna prelibatezze: dalle pizze tradizionali a quelle gourmet arricchite con ingredienti di pregio come burrata, porcini, salame nostrano, olive taggiasche o tonno affumicato. Non manca una selezione di birre di qualità, tra cui spicca la Birra Orobia, un’eccellenza artigianale della zona. Pensato per essere family friendly, il locale dispone di un ampio giardino che ospita un’area giochi per bambini. La veranda finestrata permette una visione completa che garantisce sicurezza e tranquillità ai genitori che possono così godere di un pranzo rilassato. Allo stesso tempo, il ristorante vanta una seconda anima, più raffinata. L’interno, arricchito da quadri d’autore, è elegante e sofisticato, ideale per chi desidera trascorrere momenti di privacy gustando piatti gourmet. Qui, ogni ospite trova l’atmosfera giusta, sia per una cena romantica sia per un pranzo in famiglia, ma non è tutto: «Siamo attrezzati per gestire banchetti di nozze e altre ricorrenze speciali, o eventi aziendali e meeting, disponendo di spazi adatti sia per i banchetti tradizionali sia per gli incontri più informali, come ritrovi di associazioni e pizzate conviviali. La sala interna, infatti, può ospitare fino a un centinaio di persone mentre l’area esterna, con una capienza di circa 160 posti, è perfetta per pranzi, cene e aperitivi all’aperto». La sfida di Michele Monteleone, iniziata qualche anno fa, si avvia verso un pieno successo, testimoniando come la dedizione e la passione possano raggiungere risultati straordinari.



