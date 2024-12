Roma: all’Auditorium Conciliazione artisti e istituzioni per il Natale di Solidarieta’ 2024”

(Adnkronos) – Grande partecipazione di pubblico alla serata organizzata da Luciano Ciocchetti e Massimiliano Maselli Roma, 11 dicembre 2024.Auditorium della Conciliazione tutto esaurito ieri sera per il ‘Natale di Solidarietà 2024’, evento che promuove da anni, in occasione del Natale, una raccolta fondi per sostenere le numerose attività di tante associazioni impegnate nel settore del sociale e sanitario. Organizzata dal Comitato promotore ‘Per chi da solo non ce la fa’ e promosso da Luciano Ciocchetti e Massimiliano Maselli, la serata condotta dalla elegante e brava conduttrice e giornalista Claudia Conte ha visto salire sul palco la Banda dei Granatieri di Sardegna (applauditissima nell’esecuzione dell’Inno di Mameli), il comico Maurizio Battista, i cantautori Vincenzo Capua e Gianfranco Lacchi, Daniele Si Nasce (tribute band sosia di Renato Zero) e l’illusionista Francesco Frattarelli. Una serata di beneficenza all’insegna dello spettacolo e del divertimento, dove gli artisti si sono messi a disposizione per una causa nobile, quella di aiutare e sostenere il mondo del terzo settore. Alla serata erano presenti, tra gli altri, le consigliere regionali Edy Palazzi e Chiara Iannarelli, la consigliera capitolina Francesca Barbato, il presidente dell’Asp San Michele Giovanni Libanori, il presidente dell’Asp Santa Maria in Aquiro Gianfranco Bafundi, il membro del Cda Centrale del Latte Enrico Cola e il presidente Agis Lazio Francesco Carducci. “Il Natale di Solidarieta’ – evidenziano l’On. Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale piega l’assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli Massimiliano Maselli – è nato e cresciuto nel tempo proprio con lo scopo di contribuire ad alleviare situazioni di disagio e per aiutare organi e associazioni che spesso hanno difficoltà a reperire fondi per svolgere la propria attività. Diciamo grazie alle tantissime persone che hanno preso parte alla serata contribuendo al sogno chiamato solidarietà e agli artisti intervenuti, è bene ricordarlo, a titolo gratuito. Da sempre aiutare concretamente i bisogni di chi vive nella difficoltà è il nostro obiettivo.” —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)