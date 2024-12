San Silvestro con Pinguini Tattici Nucleari e Boomdabash a Olbia. L’offerta straordinaria di Moby. È la prima fantasy di Capodanno

(Adnkronos) – Milano, 23.12.2024 – Cosa fare a Capodanno? Il modo migliore per gustarselo è prenderla con fantasia, anzi è prendere Fantasy, l’ammiraglia di Moby, e passarlo in Sardegna. Perché c’è una sola cosa più entusiasmante di passare la notte di San Silvestro in Sardegna, in uno dei tanti Capodanni in piazza organizzati nelle varie città e paesi dell’Isola. Ed è passare la notte di San Silvestro in Sardegna arrivandoci con Moby, un’esperienza unica che raddoppia la festa. L’appuntamento clou è ovviamente quello di Olbia, forse il Capodanno in piazza più importante d’Italia dal punto di vista artistico, dopo il grande successo di Zucchero e Salmo lo scorso anno, visto che l’ultimo giorno dell’anno sarà in compagnia di un doppio concerto al Molo Brin, con uno scenario mozzafiato, dove alle 22,30 suoneranno i Pinguini Tattici Nucleari, a mezzanotte toccherà ai fuochi d’artificio, e poi sarà il turno del reggaeton salentino dei Boomdabash, in un crescendo di piacere di ballare e di scatenarsi con i due gruppi di maggior successo negli ultimi anni in Italia. Moby è fra i partner della serata, ma soprattutto sarà partner di tutti i turisti che vogliono raggiungere la Sardegna per festeggiare Capodanno sull’isola con una straordinaria offerta su Moby Fantasy, il traghetto più grande, ecologicamente sostenibile e bello del Mediterraneo, insieme alla nave gemella Moby Legacy, che offre ai passeggeri standard da crociera e un intero ponte dedicato alla ristorazione con ristoranti gourmet, grill, pinseria, frutteria, produzione di pasta fresca a bordo e tutte le cucine a vista che trasformano ogni punto di ristorazione della nave in una sorta di show cooking. L’offerta di Fantasy per passare Capodanno in Sardegna prevede la partenza da Livorno alle 22 del 30 dicembre e il ritorno da Olbia la sera del primo gennaio, sempre alle 22, con un prezzo straordinario, prenotabile fino al 30 dicembre: 99 euro andata e ritorno per il viaggio di un adulto, auto e cabina. Ogni particolare è studiato per rendere ancor più gradevole il soggiorno dei passeggeri che scelgono il Capodanno in Sardegna: la possibilità di “late check out” fino alle 10 della mattina, in modo da permettere ai viaggiatori di dormire un po’ di più e anche la possibilità di fare la colazione (a pagamento) a bordo, coccolati fino all’ultimo minuto. Chi sceglie Moby e la Sardegna a Capodanno viaggia bene tutto l’anno. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)