Serie A – Inter e Napoli per lo scudetto ma l’Atalanta prova a inserirsi Juventus, Milan e Lazio inseguono la Champions su Sisal.it

Roma, 27 gennaio 2025 – Inter e Napoli. E forse, ma è un forse bello grande, l’Atalanta di Gasp. La Serie A 2024-25 sembra essere una lotta tra le formazioni che si sono cucite lo scudetto sul petto nelle ultime due stagioni. La Dea, complici le quattro gare senza successi dove ha raccolto appena un punto, rischia di pagar caro, sul lungo percorso, questo passaggio a vuoto. Gli esperti Sisal vedono nell’Inter la grande favorita per la vittoria finale: i nerazzurri, ancora Campioni d’Italia a 1,80, metterebbero in bacheca il tricolore numero 21 e confermerebbero un titolo che non viene bissato da 5 stagioni dalla squadra vincitrice. Lautaro e compagni, al momento secondi a tre punti dal Napoli ma con una gara da recuperare, dovranno fare i conti non solo con gli azzurri ma anche con gli impegni che la Champions League, e la Coppa Italia, propongono. A proposito di Napoli. Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno inflitto, nell’ordine, una sonora lezione ad Atalanta e Juventus dimostrando che l’addio di Kvara li ha caricati e responsabilizzati ancora di più. I partenopei, campioni a 2,25, hanno una sola partita a settimana e puntano decisi al quarto tricolore della loro storia: vincere i titoli nazionali è il marchio di fabbrica del tecnico salentino che, in carriera, ha trionfato tre volte con la Juventus, una con l’Inter e una con il Chelsea. Dovesse imporsi anche con il Napoli, Conte eguaglierebbe Fabio Capello, unico tecnico ad aver vinto lo scudetto in Serie A con tre formazioni differenti. L’Atalanta, il cui primo titolo pagherebbe 9 volte la posta, proverà a crederci fino alla fine sperando in un passo falso delle due avversarie anche se recuperare sette punti appare, al momento, molto complicato per i ragazzi di Gasperini. Non meno intensa appare la lotta al quarto posto con Juventus, Milan e Lazio che sognano di essere tra le elette che parteciperanno alla Champions League del prossimo anno. I bianconeri di Thiago Motta, offerti a 2,00, appaiono favoriti rispetto alle altre due concorrenti dirette: Leao e compagni, dati a 3,00, devono trovare la giusta quadratura sotto la nuova guida tecnica di Sérgio Conceição mentre i capitolini, nelle prime quattro posizioni a 4,00, provano a confermare l’ottima prima parte di stagione. Decisamente staccate sia la Fiorentina, si gioca a 6,00, che la Roma la cui rimonta storica per approdare nelle prime quattro pagherebbe 25 volte la posta.

