Serie A – Napoli a caccia dei primi tre punti contro il Bologna. Torino-Atalanta: Zapata, in gol a 3,00 su Sisal.it, sfida il suo passato

(Adnkronos) –

Roma, 23 agosto 2024 – L’esordio choc in Serie A, 0-3 a Verona, e le difficoltà del mercato non lasciano tranquillo Antonio Conte che, però, punta a pronto riscatto nella prima davanti al suo nuovo pubblico. Il Napoli riceve, al Maradona, il Bologna in un match dai mille significati: gli esperti Sisal vedono favoriti i padroni di casa a 1,90 contro il 4,00 dei rossoblù mentre si scende a 3,50 per il pareggio. L’Under, a 1,80, si fa preferire di poco all’Over, in quota a 1,90, tanto che un risultato esatto di 2-0 si gioca a 9,50 per gli azzurri mentre pagherebbe 24 volte la posta per i ragazzi di Italiano. Una rete da fuori area, a 3,00, è nelle corde di un match tirato al pari di un intervento del VAR offerto a 3,25. In attesa del bomber, e con Osimhen ancora out per questioni di mercato, il Napoli spera che Giacomo Raspadori, in gol a 3,00, possa festeggiare con i suoi tifosi. In suo aiuto potrebbe arrivare Matteo Politano, assist a 5,00. Lato Bologna, se rimane incerta la presenza di Thijs

Dallinga, la cui marcatura è data a 4,00, Riccardo Orsolini, a segno a 5,00, vuole bissare la rete contro l’Udinese Si preparano i fuochi d’artificio all’Olimpico di Torino dove i granata ospitano l’Atalanta capolista. Dopo un esordio positivo per entrambe, pareggio contro il Milan per i ragazzi di Vanoli, poker servito a Lecce per la Dea, le due formazioni si sfidano in un match che preannuncia spettacolo e tanti gol. Gli esperti Sisal ritengono l’Atalanta vincente a 2,35 rispetto al 3,20 del Torino con il pareggio a 3,10. Tante marcature si diceva: nei 10 confronti più recenti sono state segnate ben 48 reti. Normale che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,20, sia ampiamente nelle corde del match. Goal, un Ribaltone si gioca a 7,50, ma anche intensità: occhio ai cartellini perché un’espulsione è offerta a 4,15. Tanti i protagonisti attesi ma gli occhi, inevitabilmente, saranno su Duvan Zapata, capitano e bomber granata, che però, a Bergamo, ha lasciato una dote di 82 reti e 43 assist in 192 presenze. Il più classico dei gol dell’ex è dato a 3,00. Vuole la prima gioia stagionale Ché Adams, scenario offerto a 3,50. L’Atalanta, nonostante i tanti infortuni, ha l’imbarazzo della scelta a cominciare da Mateo Retegui, doppietta al Via del Mare, e pronto a entrare nuovamente nel tabellino dei marcatori a 2,75. Cerca conferme anche Marco Brescianini: gol o assist del nuovo trequartista di Gasperini si gioca a 3,90.

Parma-Milan apre la seconda giornata di campionato: Diavolo favorito a 1,67, gialloblù vincenti a 4,50. Esordio in casa a quota rasoterra, 1,19, per l’Inter campione d’Italia contro il Lecce, blitz a San Siro che pagherebbe 16 volte la posta. La Lazio, tre punti a 2,35, vola in Friuli, dove è imbattuta da 11 gare, contro un’Udinese, vittoria a 3,25, da non sottovalutare. La Roma, con Dybala che ha rifiutato l’Arabia, è favorita a 1,47 contro l’Empoli, in quota a 7,00. Infine nel Monday Night, match molto interessante tra Verona e Juventus: bianconeri avanti a 1,67 ma scaligeri che, dopo aver travolto il Napoli, sognano un altro scherzetto, offerto a 5,25, a una big del campionato. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione. * * *

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la

sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)