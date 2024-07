SI.GE.A. (COSTRUZIONI) Inaugurazione a Tolentino. Nel segno dell’innovazione

(Adnkronos) – 25 luglio dalle h. 16.00 Via Walter Tobagi 18/20 -Tolentino (MC)

Napoli 24 luglio 2024 – Domani 25 luglio sarà inaugurata a Tolentino (MC) la nuova sede di SI.GE.A. srl del gruppo Quick, che fa riferimento alla famiglia di costruttori Vernetti e alla holding della Famiglia Petrone, e diventa occasione per il gruppo, impegnato in tutto il territorio nazionale, a far conoscere le professionalità e gli impegni assunti per favorire la crescita e lo sviluppo delle Marche.

All’evento di inaugurazione, prevista alle 16 si annuncia la presenza del Senatore Guido Castelli commissario straordinario del Governo alla ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il sisma dal 2016. A seguire un convegno per approfondire le tematiche e le opportunità dell’efficientamento energetico al quale hanno dato adesione numerosi imprenditori e amministratori pubblici locali. Dopo i saluti inaugurali e i ringraziamenti di Massimo Vernetti presidente onorario Gruppo Quick e Carlo Vernetti Ad SI.GE.A, sarà il giornalista economico Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione e-novation, a moderare i lavori che vedranno la partecipazione dei diversi consulenti

specializzati nella finanza agevolata Fabiola Pietrella, Sara Taborro, Gianluca Fontanella, Eros Manocchi e Alfredo Leonardi.

“L’idea che vogliamo trasmettere – dichiara Massimo Vernetti – è che il gruppo cresce anche affidandosi alle professionalità dei territori perché la ricerca della sostenibilità ci guida e si rafforza attraverso le persone che vivono il coinvolgimento emozionale del territorio”. Gli fa eco il figlio Carlo, amministratore delegato di SI.GE.A: “per noi le Marche sono una regione strategica, emblematica di quel modello italiano fatto di lavori eseguiti bene, rispetto dei tempi contrattuali, durabilità nel tempo delle opere, sintetizzabili nella parola “eccellenza”; con la scelta sempre delle migliori competenze, la delega operativa, che significa crescita della persona. Puntiamo alla sostenibilità economica sociale, e in primis sempre ambientale, che si traduce in bellezza”.

Anche il Commissario, il Senatore, Guido Castelli ha inteso rilasciare una dichiarazione al riguardo una nota nella quale si legge: “Ricostruire in sicurezza e ricostruire innovando – ha commentato il Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli – è l’obiettivo che si pone il Governo attraverso la struttura commissariale che ho l’onore di guidare da un anno e mezzo. L’esperienza che stiamo conducendo nella vasta area del cratere, che in gran parte insiste nel territorio marchigiano, sta diventando modello e buona pratica, un vero esempio di sostenibilità ambientale e sociale”. Il commissario Castelli poche settimane fa ha portato la case history della ricostruzione post sisma 2016 all’attenzione del più autorevole congresso di ingegneria sismica del mondo (World Conference on Earthquake Engeneering): “la ricostruzione sull’Appennino Centrale è diventata un laboratorio internazionale – continua Castelli – in cui stiamo applicando i principi definiti alla Conferenza mondiale di Sendai nel 2015: “build back better, cioè, ricostruire meglio di prima. Non intendiamo limitarci a ricostruire “com’era, dov’era”, vogliamo farlo migliorando il patrimonio che abbiamo ereditato attraverso l’applicazione delle migliori metodologie scientifiche, per restituire alle nostre comunità luoghi sicuri in cui vivere, anche grazie al contributo delle imprese e delle professionalità del territorio e di quello marchigiano in particolare”.

