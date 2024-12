Sicurezza domestica: in aumento l’attenzione degli italiani per la protezione della casa

(Adnkronos) –

Milano, 13 Dicembre 2024. La sicurezza domestica si conferma una questione di grande rilevanza per le famiglie italiane, un fattore chiave per il benessere delle persone e la protezione della casa. A confermarlo sono anche le statistiche. Secondo i dati della terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure diffusi lo scorso ottobre, l’89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica un elemento fondamentale per vivere bene, il 48,0% mette il furto in casa al primo posto tra i reati che teme di subire, e il 50,1% pensa di spendere di più in futuro per tutelare la propria dimora. Questi numeri non fanno altro che registrare, insomma, un’attenzione crescente sia ai rischi che si corrono da una parte rendendo più insicure le mura domestiche, sia ai vantaggi di investire nella protezione. Ma in che modo gli italiani aumentano la sicurezza della loro casa?

L’assicurazione casa

Il primo elemento da considerare per sentirsi più protetti nella propria dimora è la copertura assicurativa. Le compagnie del settore sono in grado oggi di proporre delle coperture ampie che vanno ben oltre i danni di un furto o una rapina. Un’offerta di assicurazione casa completa prevede tutela sia per i casi di furto che incendio, scoppio, danni involontari provocati a terzi, e molto altro. Gli assicurati possono scegliere tra una larga serie di garanzie per una protezione ad ampio raggio che può essere estesa a tutti i componenti del nucleo familiare e agli animali domestici. Nell’assicurazione può essere inclusa perfino la protezione di dispositivi tecnologici come smartphone, tablet o PC, e il monitoraggio di open e dark web per scoprire quali siti web, pubblici e non solo, siano in possesso di dati personali dei membri della famiglia.

I sistemi di allarme

Altro importante step riguarda l’installazione di sistemi di allarme efficienti in grado di rilevare movimenti ed intrusioni di malintenzionati, e di avvisare immediatamente sia i proprietari che le forze dell’ordine. Secondo dati diffusi di recente dal Sole 24 Ore, nel 2023 sono tornate a crescere le denunce per furto con una rapida ripresa delle denunce per furto in abitazione, che hanno registrato un +10,3% su base annua. Ovviamente un livello di sicurezza molto elevato viene assicurato dal ricorso a videocamere di sorveglianza, sia interne che esterne, che monitorano la casa 24 ore su 24 e offrono accesso in tempo reale via app, e che registrano qualsiasi movimento sospetto. Molti sistemi di allarme sono dotati di sensori di movimento e di apertura per porte e finestre, attivando l’allarme non appena vengono forzati. Anche qui vale la pena citare

Il controllo di accessi e illuminazione

Da non sottovalutare è il miglioramento delle serrature e dell’impianto di illuminazione esterna. La sicurezza domestica aumenta senza dubbio anche attraverso l’installazione di serrature antiscasso su tutte le porte e finestre. Talvolta si fa ricorso anche a chiavi digitali o smart lock: dispositivi elettronici come serrature biometriche o codici digitali offrono un controllo maggiore e riducono i rischi legati alla perdita delle chiavi. Importante è la scelta di una porta blindata con classe di sicurezza elevata, meglio se dotata di doppia serratura e una protezione anti-perforazione. Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione esterna, un elemento che chi vive in una casa isolata deve assolutamente tenere in considerazione, va ricordato che le luci in giardino scoraggiano gli intrusi, specialmente se posizionate vicino alle aree d’ingresso, per ridurre i punti ciechi.



La prevenzione

Infine, la prevenzione. I comportamenti preventivi possono fare tanto quanto un efficiente sistema d’allarme. Il consiglio in questo caso è di non lasciare chiavi di riserva all’esterno di casa, di evitare di pubblicare informazioni su assenze prolungate da casa (per evitare di attirare attenzioni indesiderate), di verificare sempre l’identità dei visitatori prima di aprire la porta. Ma prevenzione significa anche dotarsi di dispositivi di sicurezza per evitare incendi e scoppi come i rilevatori di fumo e monossido di carbonio o gli estintori e coperte antifiamma. Anche i piccoli accorgimenti possono segnare un importante passo nella direzione della sicurezza e protezione di tutti i membri della famiglia.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.groupama.it/assicurazione-casa/casa-senza-confini/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)