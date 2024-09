SNAI – Champions League: impresa Milan col Liverpool a 3,80. Juve favorita con il PSV, Inter a caccia del colpo a Manchester

(Adnkronos) – Tra martedì e giovedì inizia la principale competizione europea rivoluzionata nel format. Cinque italiane al via: l’Atalanta vuole partire bene con l’Arsenal, esordio con vittoria per il Bologna? Italiano a 1,85 Milano, 16 settembre – Per il calcio europeo è l’inizio di una nuova era. La Champions League cambia format: non più otto gironi da quattro squadre ma un’unica ‘fase campionato’ con 36 squadre al via e otto giornate (anziché sei) che decreteranno le otto qualificate agli ottavi e le 16 che invece giocheranno i playoff per gli altri otto posti. L’Italia, grazie al ranking, schiererà cinque club, due dei quali scenderanno in campo già martedì in una prima giornata spalmata su tre serate. La Juventus sarà la prima a farlo, allo Stadium contro il PSV Eindhoven: una partita sulla carta in discesa per i bianconeri, nonostante il pareggio di Empoli. Su Snai, la vittoria della squadra di Thiago Motta si gioca a 1,75, con il pareggio a 3,85 e il «2» a 4,25. Sempre martedì, a San Siro, ecco Milan-Liverpool, con i rossoneri reduci dal 4-0 al Venezia che ha dato tranquillità a Fonseca e all’ambiente: in lavagna, però, sembrano esserci poche chance per il Milan, con il segno «1» a 3,80, opposto al pareggio a 3,75 e al successo dei Reds a 1,87.

Mercoledì Al Dall’Ara, quella di mercoledì sarà una serata indimenticabile, comunque vada: il Bologna debutta in Champions e lo fa con una partita comunque alla portata, anche a vedere le quote. I rossoblù, passati dalle mani di Thiago Motta a quelle di Vincenzo Italiano, non sono partiti bene in campionato, ma possono godersi l’atmosfera europea contro lo Shakhtar Donetsk. Il segno «1» per gli emiliani (ancora a secco di vittorie in Serie A) si gioca a 1,85; seguono il pari a 3,45 e il «2» a 4,25, con Under (1,80) e Over (1,90) in equilibrio. Bologna in campo alle 18.45, Inter alle 21 a Manchester nella rivincita della finale del 2023 a Istanbul. Così come per il Milan contro il Liverpool, anche per i campioni d’Italia – almeno in quota – sembrano esserci poche speranze: l’«1» della squadra di Guardiola parte a 1,53, con «X» e «2» rispettivamente a 4,25 e 5,50.

Giovedì L’ultima italiana a scendere in campo in questa prima giornata di Champions sarà l’Atalanta, che al Gewiss Stadium riceve l’Arsenal: anche nel terzo atto della settimana tra squadre di Serie A e Premier League dopo Milan-Liverpool e Manchester City-Inter si fa preferire il club inglese, considerata la quota di 1,87 per il successo dei Gunners. La vittoria dei nerazzurri di Gasperini a 3,60 e il pareggio a 3,55 hanno invece un’offerta quasi identica.

Antepost Alla vigilia dell’inizio della Super Champions League, nelle quote antepost è un testa a testa tra Manchester City e Real Madrid: il trionfo finale dei Citizens, a oggi, vale 3,75, quello della squadra di Ancelotti è a 4,50. Più staccate le italiane: Inter a 15, Juventus a 33, Atalanta e Milan a 50, Bologna a 250. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)