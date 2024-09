SNAI – Champions League: Milan, a 4,50 il colpo a Leverkusen. Inter ok con la Stella Rossa, Juve in bilico a Lipsia: «2» a 3,00

(Adnkronos) – Martedì in campo le due milanesi, con i nerazzurri a 1,15 contro i serbi e i rossoneri che cercano il blitz in Germania. Trasferta tedesca anche per Thiago Motta e Gasperini (1,65 a Gelsenkirchen contro lo Shakhtar), il Bologna per l’impresa a Liverpool Milano, 30 settembre 2024 – La maxi Champions League riparte con le milanesi in campo. Dopo l’incoraggiante pareggio all’esordio sul campo del Manchester City, l’Inter ospita la Stella Rossa: un impegno sulla carta in discesa per i campioni d’Italia, con le quote Snai tutte dalla parte della squadra di Simone Inzaghi. Il segno «1» si gioca a 1,15, con il pareggio a 8,75 e il colpo dei serbi addirittura a 13. In una partita dove l’Over vola bassissimo (1,32, contro i 3,05 per l’Under) e dove il No Goal a 1,75 si fa preferire al No Goal a 1,97, un altro gol di Lautaro Martinez dopo la doppietta di Udine paga 1,75, con Taremi, Arnautovic e Thuram a 2,00, Calhanoglu a 2,75 e Zielinski a 3,50.

Milan in Germania Sempre martedì, oltre a Inter-Stella Rossa, si gioca anche Bayer Leverkusen-Milan, con i rossoneri rinfrancati dalle due vittorie in campionato nel derby e contro il Lecce. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Liverpool, però, anche la prima trasferta europea della squadra di Fonseca non nasce sotto i migliori auspici: il successo dei campioni di Germania vale 1,70, seguono il pareggio a 4,00 e il «2» a 4,50. Over e Goal hanno la stessa offerta (1,50); simile la quota anche per Under (2,40) e No Goal (2,45); Morata a 3,50 è il primo rossonero nella lavagna dei marcatori guidata da Boniface (2,25) e Schick (2,75).

Mercoledì Le altre tre squadre italiane impegnate in Champions giocheranno mercoledì. La Juventus, dopo l’esordio vittorioso contro il Psv, fa visita al Lipsia, in una partita molto insidiosa per la squadra di Motta, come dimostrato dalle quote Snai. I tedeschi partono infatti in vantaggio a 2,30, con il «2» a 3,00 e il pareggio più in alto a 3,35. Se l’Atalanta vola in Germania per affrontare (in campo neutro) lo Shakhtar Donetsk, il Bologna ha sicuramente l’impegno più complicato. I nerazzurri di Gasperini, che all’esordio stagionale hanno fermato sullo 0-0 l’Arsenal, sono quotati 1,65 (3,90 il pareggio, 4,75 la vittoria ucraina); i rossoblù di Italiano, invece, saranno ospiti del Liverpool che a 1,18 ha una delle quote più basse della seconda giornata insieme all’1,04 del Manchester City a Bratislava, all’1,08 del Barcellona con lo Young Boys e all’1,15 dell’Inter. La possibilità che il Bologna strappi un punto ad Anfield vale 7,25, il «2» si gioca addirittura a 13. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

