SNAI – Coppa Davis: Italia favorita nel girone di Bologna. A 1,10 la vittoria all’esordio con il Brasile, primo posto a 1,35

(Adnkronos) – Senza Sinner e Musetti, ma con Arnaldi, Berrettini, Cobolli, Bolelli e Vavassori, la squadra di Filippo Volandri debutta contro i verdeoro. Nella lotta all’insalatiera, testa a testa con la Spagna a 3,50 Milano, 10 settembre – Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma con una squadra ultra-competitiva pronta a bissare il trionfo dello scorso anno. A Bologna si apre il girone di Coppa Davis che porta alle finali di Malaga, con l’Italia capitanata da Filippo Volandri che esordirà mercoledì contro il Brasile. Arnaldi, Berrettini e Cobolli i singolaristi, Bolelli e Vavassori per il doppio: le quote per il ‘tie’ contro i brasiliani sono rasoterra, con Snai che offre la vittoria dell’Italia a 1,10 e quella verdeoro a 5,75.

Girone A completare il Gruppo A ci sono anche Belgio e Olanda, avversarie dell’Italia rispettivamente venerdì e domenica. Non sembrano esserci dubbi sul primo posto degli Azzurri, sebbene basti la seconda posizione per accedere alle Finals di novembre. Italia prima a 1,35; seguono Olanda a 3,75, Belgio a 7,50 e Brasile a 15.

Antepost Nel tabellone per la squadra che conquisterà l’insalatiera, infine, testa a testa tra Spagna e Italia, con la Nazionale che in caso di qualificazione al turno successivo potrà probabilmente contare anche sul numero 1 del mondo. Il trionfo spagnolo e quello italiano sono appaiati a 3,50, poi Stati Uniti a 6,50 e Gran Bretagna a 8,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)