SNAI – Europa League: riscatto Roma a 1,42, Lazio in Olanda A 2,55 la vittoria di Baroni sul Twente. Ok anche la Fiorentina

(Adnkronos) – Giovedì in campo le due romane: all’Olimpico poche chance per la Dinamo Kiev, più impegnativa la sfida per i biancocelesti in Olanda. In Conference i viola in Svizzera per sfidare il San Gallo: «2» a 1,63 Milano, 23 ottobre – Il derby romano in Europa League prosegue con la terza giornata in programma giovedì. Alle 18.45, all’Olimpico, la Roma ospita la Dinamo Kiev, ancora ferma a zero punti e con nessun gol segnato. Neanche i giallorossi sono partiti bene, con il pareggio contro l’Athletic Bilbao e la sconfitta contro l’Elfsborg: vittoria d’obbligo per la squadra di Juric, reduce dalla sconfitta in campionato contro l’Inter. Le quote Snai sono comunque dalla parte della Roma, favorita a 1,42, con il pareggio a 4,75 e il «2» a 7,00. L’Over a 1,70 ha una quota più bassa rispetto all’Under a 2,00; più sottile il confine tra Goal (1,90) e No Goal (1,80). Un gol di Dovbyk a 2,00, uno di Dybala a 2,75; Shomurodov a 3,00 completa il quadro dei marcatori più probabili.

Lazio in Olanda Alle 21 tocca alla Lazio, in Olanda sul campo del Twente: i biancocelesti sono ancora a punteggio pieno e puntano alla terza vittoria di fila, in lavagna a 2,55. Quote in equilibrio per la sfida di Enschede, con gli olandesi a 2,70 e il pareggio a 3,30. Se il risultato con almeno tre gol paga 1,80, l’Under è poco più su a 1,87. Il Goal a 1,63, invece, si fa largo sul No Goal a 2,15. Dopo essere rimasti a secco contro la Juventus, Castellanos e Dia provano a riprendere il ritmo: una rete dell’argentino si gioca a 2,75, una dell’ex Salernitana a 3,00.

Conference League Se per l’Europa League sarà la terza giornata, le squadre della Conference League scenderanno in campo per la seconda volta in questa stagione: la Fiorentina, che ha esordito con una vittoria contro i gallesi del The New Saints, farà visita agli svizzeri del San Gallo. La squadra di Palladino, dopo il 6-0 di Lecce e prima della sfida di domenica proprio contro la Roma, parte in pole position a 1,63, con «1» e «X» a 5,00 e 4,00. Quote a specchio per Over e Goal a 1,60, con Under e No Goal a 2,20. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)