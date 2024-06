SNAI – MotoGP: Bagnaia, la tripletta ad Assen a 2,25 Quote antepost ribaltate: ora Pecco è favorito per il titolo

(Adnkronos) – Il campione in carica ha già vinto in Olanda negli ultimi due anni; alle sue spalle ci sono Marquez a 3,00 e Martin a 3,50, con quest’ultimo avanti nelle quote per la Sprint e le qualifiche. Ma nella corsa al Mondiale guida il torinese Milano, 26 giugno 2024.– Tre vittorie nelle ultime quattro gare, addirittura la doppietta al Mugello. Per Pecco Bagnaia è il momento di spingere, e il pilota della Ducati – campione del mondo in carica – proverà a farlo in Olanda. Sul circuito di Assen, Pecco ha già vinto negli ultimi due anni, e le quote Snai sono ancora tutte a favore dell’azzurro, in lavagna a 2,25; alle sue spalle Marc Marquez a 3,00 e Jorge Martin a 3,50, prima di un ‘buco’ fino alla quota di 10 di Pedro Acosta.

Sprint e qualfiche Per la gara Sprint di sabato, invece, l’offerta si ribalta: a guidare è la coppia spagnola formata da Martin (2,75) e Marquez (3,00), con Bagnaia sul gradino più basso del podio a 3,50. Quote identiche anche per le qualifiche della mattina.

Antepost La vittoria del Mugello ha ridotto il distacco tra Bagnaia e Martin nella classifica piloti (ora i due sono separati da soli 18 punti, 173 a 151) ma ha avuto soprattutto l’effetto di ribaltare le quote antepost per il titolo mondiale: ora è Bagnaia a guidare a 2,00, con Martin subito dietro a 2,50 e Marquez a 4,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

