SNAI – MotoGP: Martin-Bagnaia, altro testa a testa.Equilibrio totale per la vittoria in Giappone: sfida a 2,50

(Adnkronos) – I due rivali per la vittoria del titolo Mondiale partono alla stessa quota a Motegi; per la Sprint, invece, si aggiunge Marquez per un terzetto a 3,50. Binder in discesa dopo il miglior tempo nelle prequalifiche

Milano, 4 ottobre – A cinque gare dalla fine del Mondiale, e con soli 21 punti a dividere Pecco Bagnaia e Jorge Martin, la stagione della MotoGp è entrata nella sua fase decisiva. Una settimana dopo il successo di Martin in Indonesia, ci si sposta in Giappone, dove il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì è stato quello di Binder ma dove, secondo le quote Snai, andrà in scena un altro capitolo del duello tra l’azzurro e lo spagnolo. Sia la vittoria di Martin che quella di Bagnaia si giocano a 2,50, con Marquez a 4,50 e la coppia Binder-Bastianini a 7,50.

Sprint e qualifiche Le quote per la Sprint vedono addirittura tre piloti in testa alla lavagna: oltre a Martin e Bagnaia, anche Marquez parte a 3,50, con Binder che vista la grande prestazione di venerdì ha limato la sua quota fino a 4,50. Nelle qualifiche, infine, comanda solo Martin a 2,75, con Marquez e Bagnaia a completare il podio a 3,50.