SNAI – Serie A: notte da scudetto a San Siro, c’è Inter-Napoli. Inzaghi guida a 1,85 Conte insegue a 4,25. Lukaku-gol a 3,50

(Adnkronos) – Domenica sera il big match tra le prime due della classifica, preceduto sabato dal derby di Torino, con la Juve nettamente avanti (1,55). Atalanta e Fiorentina in casa per tenere il passo, Lazio a Monza Milano, 8 novembre – Venticinque punti il Napoli, 24 l’Inter. Alla dodicesima giornata è arrivato il momento dello scontro diretto tra le prime due della classe: da una parte i nerazzurri, reduci dalla vittoria in Champions contro l’Arsenal, dall’altra il Napoli di Conte, che non gioca le coppe europee e può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Le quote Snai vedono avanti l’Inter, favorita a 1,85; più lontani gli altri due esiti, con il pareggio che parte a 3,65 e il «2» a 4,25. Nonostante il potenziale offensivo (che il Napoli non ha comunque ancora espresso pienamente, visti i sette gol segnati in meno rispetto all’Inter, 18 contro 25), le quote per Under e Over sono a contatto: a 1,90 si gioca il risultato con un massimo di due reti, a 1,80 l’Over. Più larga la forbice tra Goal (1,67) e No Goal (2,10). Occhi puntati, ovviamente, su Romelu Lukaku, che torna a San Siro da ex: una rete del belga è offerta a 3,50, ma davanti ci sono Lautaro Martinez a 2,50 e Thuram a 2,75. Alla stessa quota di Lukaku c’è anche Taremi, mentre Kvaratskhelia parte a 4,00.

Derby di Torino L’altro big match della giornata che precede la terza sosta per le Nazionali è quello tra Juventus e Torino, con i bianconeri che arrivano dal pareggio di Lille in Champions League e un Torino in caduta libera (cinque sconfitte nelle ultime sei partite) dopo un grande avvio di stagione. I valori in campo si riflettono sulla lavagna delle quote: segno «1» a 1,55, con pareggio e vittoria del Toro rispettivamente a 3,80 e 6,75. Under a 1,65 e No Goal a 1,63 più probabili rispetto all’Over a 2,10 e al Goal a 2,15. Vlahovic da una parte a 2,25 e Sanabria dall’altra a 5,00 sono i principali indiziati per un gol allo Stadium.

Le altre partite Dello scontro diretto tra Inter e Napoli proveranno ad approfittarne soprattutto Atalanta, Fiorentina e Lazio. I nerazzurri di Gasperini apriranno il programma della domenica ospitando alle 12.30 l'Uudinese: la quota per l'«1» (1,35) è la più bassa dell'intero fine settimana, seguita proprio dall'1,42 per l'«1» dei viola di Palladino contro il Verona, nonostante il ko della Fiorentina in Conference League a Cipro. Con gli stessi punti di Atalanta e Fiorentina c'è la Lazio, che contro il Porto ha vissuto un'altra notte di gloria: la squadra di Baroni punta a confermarsi anche in campionato a Monza, agevolata da una quota di 1,83 per il «2». A proposito di notti di gloria, ne sa qualcosa il Milan che ha sbancato il Bernabeu e, dopo aver battuto il Real Madrid, punta a fare lo stesso con il Cagliari (a 1,57 il successo di Fonseca). La Roma in crisi ospita il Bologna: Juric resta avanti a 2,10 rispetto a Italiano a 3,65, ma il momento dei giallorossi è tutt'altro che esaltante.