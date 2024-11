Social Media Manager nel nuovo contratto nazionale e con nuove tutele grazie all’accordo tra ANSMM e CGIL

(Adnkronos) –

Milano, 18/11/2024 – Prosegue l’attività di riconoscimento e tutela della professione Social Media Manager da parte dell’Associazione Nazionale Social Media Manager e del Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione CGIL.



Dopo un anno di lavoro congiunto tra le due Organizzazioni, si è arrivati al raggiungimento di due importanti obiettivi: l’inserimento della figura del SMM nel Contratto Nazionale dei Grafici Editoriali e la firma del Protocollo d’Intesa ANSMM – SLC CGIL.

Parliamo di un primo tassello che risponde alla crescente precarietà economica e all’erosione dei diritti dei lavoratori della comunicazione social (da troppo tempo ignorati) attraverso una cornice giuslavoristica che tiene conto di esigenze nuove e aspettative organizzative e personali della categoria. Il Protocollo d’Intesa tra le due Organizzazioni sancisce una collaborazione coordinata e continuativa tra i professionisti della comunicazione social e il più grande Sindacato italiano, garantendo così l’applicazione materiale del Contratto Nazionale. Nell’ottica dell’inclusività contrattuale delle nuove figure digitali della filiera dell’editoria e della comunicazione, l’accordo prevede una condivisione di obiettivi strategici che puntino a una rappresentanza sempre maggiore e a un rafforzamento delle tutele per giovani professionisti che operano in un contesto talvolta privo di regole. Inoltre, come da intesa, i membri dell’Associazione che si iscriveranno al Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione avranno accesso a tutti i servizi della CGIL sia a livello nazionale che territoriale. “Contratto e Protocollo d’Intesa sono un esempio di come si possono coniugare i nuovi lavori digitali con la difesa di diritti e doveri conquistati con fatica dalle organizzazioni sindacali”- ha dichiarato Giulia Guida, Segretaria Nazionale di SLC CGIL. I dettagli di Contratto e Protocollo d’Intesa verranno spiegati il 26 novembre alle ore 16:30 attraverso una diretta Instagram aperta a tutti e tutte sui canali ufficiali di ANSMM e di SLC-CGIL.

A condurre la diretta, la Segretaria Nazionale di SLC CGIL Giulia Guida, insieme al Presidente dell’ANSMM Riccardo Pirrone e al Vicepresidente Renato Scattarella, che ha partecipato ai tavoli di lavoro con i sindacati in rappresentanza della categoria. Il Presidente di ANSMM Riccardo Pirrone esorta: “Invitiamo a partecipare alla Diretta Instagram tutti i Social Media Manager d’Italia, non solo quelli iscritti all’Associazione, per poter usufruire di questa ora di formazione con CGIL e conoscere tutte le importanti novità che incideranno sulla vita professionale di tutti i lavoratori della comunicazione digitale”

Per ulteriori dettagli: info@ansmm.it

