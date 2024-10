“SpoSIamo la Basilicata”: il nuovo progetto dell’Associazione Italiana Wedding Planner

(Adnkronos) –

Monticchio, 28/10/2024 – Immaginate un luogo dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni angolo racconta una storia d’amore. La “Villa delle Rose” di Monticchio è questo e molto di più. Ospitare il workshop dell’Associazione Italiana Wedding Planner qui è una scelta lungimirante, che unisce tradizione e innovazione. Si è concluso il 27 ottobre l’importante incontro di Associazione Italiana Wedding Planner con le istituzioni Regione Basilicata, dove Clara Trama Presidente e gli Ambassador Francesco Maria Mastrorazio hanno presentato il progetto “SpoSIamo la Basilicata “ presentando la norma sulla professione Wedding Planner e la legge regionale sulla professione accolta dalle istituzioni, insieme, poi al protocollo creato in AIWP sulla sostenibilità grazie a Silvia Sottocasa nostra Vice Presidente con delega alla sostenibilità in Italia e in Europa. Il dinamismo di Francesco Mastrorazio e la leadership di Clara Trama hanno proposto le basi per un evento che non è solo un incontro, ma un’opportunità per esplorare e sviluppare il potenziale del nostro territorio affiancati dalle Ambassador Angela Bonante e Gianna Fina. I saluti istituzionali da parte di figure chiave come il Dott. Fernando Picerno Consigliere Regionale insieme alla Dott.ssa Francesca Di Lucchio la presidente del parco del Vulture hanno dato il via a momenti di formazione che stimolano la creatività e la professionalità del settore. Convivialità e networking si intrecciano, creando un’atmosfera vibrante e collaborativa: Clara Trama Presidente aggiunge: “cosa vediamo per il futuro della professione del Wedding Planner? Infinite possibilità. La bellezza della nostra professione è avere accanto un’associazione che tuteli ciò che siamo e ciò che facciamo, e la norma lo descrive molto bene sviluppata in Unione Normative Italiane sostenendo la formazione certificata. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il futuro, capace di generare indotti socio-economici e culturali che arricchiranno la Basilicata, e l’intero panorama del wedding planning in Italia con competenze certificate. Insieme, è possibile trasformare visioni in realtà, facendo brillare il nostro territorio come una vera e propria destinazione per matrimoni da sogno.

