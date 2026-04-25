Stéphane Rolland trasforma la Barcelona Bridal Night in una celebrazione dell’amore

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

BARCELLONA, Spagna, 25 aprile 2026 /PRNewswire/ — Il couturier francese Stéphane Rolland ha fatto il suo debutto sulle passerelle spagnole mercoledì sera in occasione della decima edizione della Barcelona Bridal Night, trasformando il gala in uno spettacolo multidisciplinare di moda, musica, arte e poesia. La presentazione, tenutasi durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), ha segnato una pietra miliare per l’evento e ha messo in mostra la visione del couturier della moda sposa come espressione emotiva e artistica.

Con il titolo Love for Peace, Rolland e il suo partner Pierre Martinez, in qualità di direttore artistico, hanno ideato una cerimonia visiva e musicale presso il padiglione 8 della sede di Montjuïc della Fira de Barcelona. L’illuminazione, il suono e il design degli spazi hanno dato vita a una narrazione ottimistica che ha presentato la moda come un linguaggio universale e un simbolo di pace e speranza.

La serata è iniziata con una sfilata che ha presentato 23 modelli realizzati da studenti delle scuole di moda IED Barcelona, LCI Barcelona ed ESDI, e sviluppati sotto la diretta supervisione di Stéphane Rolland nell’ambito del progetto “Sculpted by Nature”. I capi, realizzati con tessuti forniti da Gratacós, hanno esplorato il rapporto tra natura, volume e forme organiche attraverso silhouette scultoree, strutture precise e una meticolosa attenzione ai dettagli, mettendo in risalto la trasmissione del sapere e il dialogo intergenerazionale che ha caratterizzato l’inizio del gala.

Rolland ha poi presentato 80 look, tra cui la sua linea di abiti da sposa prêt-à-porter, Noce de Sang, e una selezione di abiti couture firmati. Nieves Álvarez, musa abituale del maestro francese, ha sfilato in passerella accanto alla top model latinoamericana Ariadna Gutiérrez e alle modelle Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz e Mercedes Muñoz.

La musica dal vivo è stata eseguita dall’Orchestra sinfonica giovanile di Barcellona (JOSB), diretta da Carlos Checa e composta da 65 musicisti, che hanno accompagnato la sfilata con un repertorio eclettico ed emozionante, tra cui le opere di Chopin, Debussy, Bach o Vivaldi. L’attrice Nathalie Poza ha recitato “Cet amour” di Jacques Prévert e brani tratti da classiche canzoni d’amore tra una sequenza e l’altra.

In vista della BBFW, Rolland ha donato 22 bozzetti originali, ora esposti nell’installazione museale della Barcelona Bridal Night, per raccogliere fondi per la Fondazione Kálida, che sostiene le persone sottoposte a cure oncologiche e le loro famiglie. Il gala si è concluso con una celebrazione del decimo anniversario e una torta commemorativa creata da Lolita Bakery, a conferma dello status dell’evento come piattaforma internazionale di riferimento nella moda sposa.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965146/Barcelona_Bridal_Night.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg



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