Stop al turismo dentale: alla Clinica Medica Bressan di Milano trattamenti di qualità a costi accessibili

(Adnkronos) – Punto di riferimento nell’implantologia dentale sociale, la clinica milanese si distingue per un tariffario alla portata di tutti e per l’elevata specializzazione negli interventi zigomatici e nell’implantologia a carico immediato. Grazie a questi fattori, è la meta ideale per chi cerca sicurezza e qualità senza la necessità di recarsi all’estero. Milano,24/10/2024. Terapie odontoiatriche sempre più costose e non accessibili a tutti: sono 5 milioni gli italiani che rinunciano alle cure del dentista e circa 200.000, ogni anno, coloro che cercano soluzioni all’estero, affrontando disagi per i viaggi, l’incertezza sulla qualità dei materiali utilizzati e sugli standard di igiene e la mancanza di un’assistenza adeguata post-intervento. Un esempio di come anche in Italia sia possibile accedere a trattamenti innovativi a prezzi contenuti, senza compromettere la qualità dei servizi, è dato dalla Clinica Medica Bressan di Milano che da anni si distingue per la sua alta specializzazione. Grazie a importanti partnership con aziende leader nel settore, la struttura è diventata un punto di riferimento nell’implantologia dentale sociale, proponendo un tariffario accessibile a tutti.

La principale novità introdotta dal centro riguarda gli interventi con impianti zigomatici, che consentono il recupero della funzionalità dentale a pazienti con grave mancanza di osso mascellare e nei casi in cui l’implantologia tradizionale risulti impraticabile. Il grande vantaggio di questa tecnica è dato dal fatto che per l’inserimento degli impianti non si utilizza l’osso della mascella, come tradizionalmente avviene, bensì l’osso zigomatico, che è un sostegno più resistente e non soggetto al riassorbimento osseo. Un ulteriore fiore all’occhiello dello studio è rappresentato dagli impianti a carico immediato: «Si tratta di una metodologia ormai consolidata che prevede una protesizzazione quasi immediata, grazie alla realizzazione di una protesi provvisoria entro 24 ore dall’intervento. Tale protesi ha il vantaggio di garantire subito estetica e funzionalità, migliorando sia l’aspetto sia la capacità masticatoria del paziente. Salvo rare eccezioni, è davvero una soluzione adatta a tutti, soprattutto grazie all’implantologia computer guidata che realizza una simulazione digitale dell’intervento: il che consente al chirurgo di posizionare gli impianti nell’osso con estrema precisione, in tempi più rapidi e con meno rischi per il paziente», illustra il dr. Matteo Galullo, odontoiatra specialista in chirurgia orale. Offrire prestazioni a basso costo non significa trascurare la qualità o fornire un servizio di minor valore: grazie a importanti investimenti, il centro milanese si è dotato di strumentazione all’avanguardia, come l’Ortopanoramica Dentale 2D per esami radiografici di arcate dentali, ossa e articolazioni; la TAC Cone Beam 3D, che genera immagini tridimensionali per la pianificazione degli interventi chirurgici; e lo scanner Intraorale 3D per eseguire impronte digitali di alta precisione. Infine, il team si avvale della tecnologia CAD/CAM per la progettazione e la realizzazione di corone e protesi dentali complesse. Oltre alla salute e alla funzionalità, alla Clinica Medica Bressan è prioritaria anche l’estetica dentale. I trattamenti ortodontici sono molto richiesti e consentono di correggere disarmonie facciali, malocclusioni e posizioni dentali scorrette sia nei bambini, attraverso apparecchi funzionali ortodontici, sia negli adulti, grazie all’impiego di allineatori invisibili. Questi allineatori sono mascherine trasparenti, create su misura, che si adattano perfettamente alla dentatura della persona e permettono di risolvere i problemi di posizionamento dentale in modo efficace e discreto. In base alla complessità del caso, viene realizzato un numero variabile di mascherine trasparenti, che vengono sostituite progressivamente fino al raggiungimento del risultato desiderato, ottenendo così un sorriso perfetto e armonioso. E poiché l’estetica dentale è parte integrante dell’estetica globale, la clinica, da fine settembre, proporrà anche trattamenti avanzati di medicina estetica per viso e corpo, per contrastare i segni del tempo, rimodellare la silhouette e migliorare i propri lineamenti. Alla Clinica Medica Bressan, le soluzioni all’avanguardia offrono la massima qualità a tariffe competitive. Perché ogni sorriso merita di brillare senza rinunce. Contatti: https://www.dentisti-lowcost.it/

