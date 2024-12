Top 5: la classifica dei cinque che si sono distinti nel 2024 secondo “Medium”

(Adnkronos) – Il 2024 sta per finire. Ed è anche tempo di bilancio per professionisti ed imprenditori. Medium presenta Top 5, ovvero la classifica dei dieci professionisti che per meriti, successo, crescita, si sono distinti nel 2024.

DRISS EL FARIA

Driss El Faria è un imprenditore versatile e innovatore, capace di spaziare dal settore del beverage a quello tecnologico e dell’intrattenimento, sempre con un focus sull’innovazione e la collaborazione strategica. Ha saputo coniugare innovazione e strategia per portare i suoi prodotti a un pubblico globale. Con una comprovata esperienza nel collaborare con celebrities e influencer per amplificare l’impatto dei suoi brand, Driss sta espandendo il suo portafoglio imprenditoriale. Tra i brand creati e sviluppati abbiamo Tequiero Tequila, Au Vodka, Aviva Wines, Bombeer e Mood Wines. I risultati raggiunti in pochi anni, l’innovazione tecnologica, la trasparenza e la capacità di anticipare le tendenze di consumo gli hanno consentito di espandere le sue connessioni nel mondo dell’entertainment e dell’imprenditoria. La storia imprenditoriale di Driss nasce nel 2016 quando, giovanissimo, rileva un locale nella sua città dopo aver conseguito un Master in Economia all’Università Bocconi di Milano. Da qui nasce la voglia di monetizzare i contatti creati in questo settore e inizia a studiare il mondo del beverage. La volontà di autofinanziarsi lo mette subito davanti alla consapevolezza di dover essere differente a tutti i costi per arrivare con l’inventiva dove non sarebbe arrivato il capitale. Il primo prodotto nasce proprio per colmare un gap di offerta su cui creare nuova domanda di mercato. A settembre 2019 il prodotto ideale lo trova in Aviva Wines, una bevanda alcolica al gusto di vino che, grazie alle sue colorazioni e all’effetto glitter, diventa il prodotto bestseller in Italia nella categoria “vini e spumanti” su Amazon, imponendosi sul mercato grazie all’approccio strategico e alla collaborazione con Fedez. Con Aviva è stato creato un nuovo mercato di questa categoria merceologica che prima non esisteva: bollicine colorate. Da lì diversi grandi produttori di vino hanno iniziato a copiare l’idea. Per distribuire il prodotto in esclusiva in Italia ha fondato El Original Srl. A luglio del 2020 avvia una collaborazione di grande rilievo con Christian Vieri, insieme fondano la Bombeer Srl. Dopo otto mesi nasce Mood Wines, la prima bollicina italiana luminous al mondo. Poco più di un anno dopo decide di uscire dal progetto Bombeer vendendo le sue quote. A Settembre 2022 ottiene la distribuzione esclusiva per l’Italia di Au Vodka, vodka premium bestseller in UK, e lancia il prodotto sulla Penisola firmando una partnership con Sfera Ebbasta. A marzo 2023, grazie all’accordo di licenza con Juventus FC SPA, nasce Juventus Beer, una delle prime birre al mondo a marchio di una squadra di calcio. A Giugno 2023 segue l’accordo di licenza con la squadra SSC Napoli e ad Ottobre con AC Milan. Nel Luglio 2024 crea insieme a Cosimo Fini, in arte Gué, il brand Tequiero Tequila.

NICCOLÒ BERTE Nick, classe ’86, appassionato di montagna e maestro di sci a Bormio, si è laureato all’Università Cattolica con un corso di psicologia sociale e semiotica del brand, partecipando ad un dottorato di ricerca presso la Copenhagen Business School sulla Semiotica, è un appassionato della materia in cui ha portato le sue teorie di Semiotica del Marketing sulle più importanti riviste internazionali oltre ad aver avuto la fortuna, di essere ospite all’Università Bocconi per il corso su questa materia. Padre di Sophia e marito di Partrycja, inizia il suo percorso da imprenditore nel 2008, con la sua prima azienda legata a prodotti sportivi su licenza. Nel corso degli anni vive diverse esperienze internazionali, da Hong Kong agli Stati Uniti. Decise poi di fermarsi in Europa con Top Kiz, un’azienda di giocattoli che aveva sede in Svizzera, con R in Polonia e produzione cinese, che produceva e distribuiva articoli per bambini in Europa e Cina. È da Varsavia, dove ha iniziato il percorso nel settore alimentare grazie ad un’idea innovativa di un “Cereal Cafè” chiamato “Corners” che lo ha portato da Yummer’s. Ha deciso di coinvolgere Danny Ferreri come suo socio in affari, per produrre e distribuire cereali e snack American Style, partendo da Biedronka in Polonia grazie alla sua rete commerciale costruita negli anni, incrementando poi la distribuzione nei principali paesi europei coinvolgendo i più rinomati artisti della scena europea.

FRANCESCO GALARDO Francesco Galardo è un imprenditore visionario, Presidente, CEO e socio di maggioranza di FGA Holding, che rappresenta l’eccellenza italiana nei settori dell’energia, tecnologia e immobiliare. Ha intrapreso la sua carriera imprenditoriale a soli 18 anni, dimostrando una spiccata capacità di innovare e anticipare i cambiamenti di mercato. Il percorso imprenditoriale di Francesco Galardo ha avuto inizio con Energia Verde Italia Spa, azienda di rilievo nel settore energetico, che oggi figura tra i primi 30 operatori in Italia per numero di clienti in fornitura, coprendo oltre l’1% del mercato energetico nazionale. La sua strategia vincente è stata basata sull’adozione di innovativi canali di acquisizione digitale, che hanno permesso a Francesco di superare la concorrenza, ancorata a metodi tradizionali, garantendo alla sua azienda un vantaggio competitivo significativo e duraturo nel tempo. A soli 28 anni, Francesco ha fondato 10 aziende in diversi settori, dimostrando la sua versatilità e capacità di gestire un vasto portafoglio di imprese. Oggi, il suo gruppo conta 800 collaboratori distribuiti in 20 sedi operative, che operano in vari settori chiave sotto la guida di FGA Holding. Un altro aspetto chiave del successo di Francesco è la sua capacità di integrare le nuove tecnologie nelle operazioni aziendali. Attualmente, è impegnato nello sviluppo di applicativi basati sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di automatizzare i servizi di help desk e migliorare la customer experience. L’introduzione dell’IA non solo permette di ottimizzare i processi aziendali, riducendo i costi operativi, ma rappresenta anche un pilastro per il futuro dell’azienda. Grazie a queste innovazioni, FGA Holding è in grado di offrire soluzioni più efficienti e personalizzate ai propri clienti. Una Visione per il Futuro Francesco Galardo continua a guidare FGA Holding verso nuove frontiere, con una chiara visione del futuro che combina crescita sostenibile e progresso tecnologico. La sua missione è quella di creare un ecosistema imprenditoriale all’avanguardia, che non solo si distingua per l’eccellenza operativa ma che contribuisca attivamente al cambiamento del panorama economico e ambientale.

TONY PARISE Tony dopo un grave malore di un parente in casa propria, scopre la passione del soccorso e inizia la carriera da soccorritore nei primi anni 2000 é appassionato di soccorso scopre di essere avvezzo nell’aiuto al prossimo. Per circa 8 anni rimane attivo nell’ambito come soccorritore professionista. Dopo qualche anno cede alla passione del tatuaggio, abbandona il 118 e si da all’arte. Tony si racconta: Io molto tatuato, decido di avviare la mia attività da tatuatore in uno studio a Milano, creando la prima vera impresa, questo dal 2009 fino al 2018 19 circa. Durante l’attività di tatuaggio sempre con Rolex al polso un’altra delle mie passioni gli orologi di lusso. Ho acquistato qualcosina con i risparmi negli anni. Durante l’attività del tatuaggio da tatuatore comincio a scambiare i primi orologi tramite appassionati, mi accorgo che l’ambito del dell’orologeria prende sempre più piede. Lo vedo come un business del futuro. Creo la la società Elysium, io con il mio socio Antonio, che è anche mio nipote iniziamo questa avventura, da lì la società cresce talmente tanto che abbiamo bisogno di una sede fisica. Questa sede si ingrandisce. Adesso siamo in via Pergolesi con una delle più grandi gioiellerie una delle più note di Milano. Io nel 2022 lascio completamente l’attività di tatuaggio e mi dedico completamente a l’orologeria. Tuttora è quello che faccio. L’azienda, che è nata come una piccola start up da 700.000€ di fatturato, chiude con ultimo bilancio di 6Milioni. Quest’anno chiuderemo con 10 milioni di euro di fatturato e la crescita continua. Il mondo dell’orologeria è in forte sviluppo.

EDOARDO ZILIBOTTI

Edoardo Zilibotti è presidente della PZ CAPITAL di Milano, attività specializzata nel macrosettore dei servizi alla persona. Il trasferimento da Modena a Milano per studiare economia e politica alla Bocconi. Dopo sei anni la laurea in Italia e in Brasile dove ha pubblicato una tesi comparativa sui settori sanitari europei e dell’America latina anche alla luce dell’impatto della pandemia da Covid19. Durante l’ultimo anno di studio inizia a lavorare con il suo attuale socio, l’avv. Giuseppe Pipicella, a diversi progetti consulenziali in campo sanitario e di assistenza alla persona. Poi a inizio 2021 abbiamo fonda il brand Istituto Oftalmico Romano – Chirurgia Refrattiva Laser Microchirurgia Oculistica, un brand appunto di chirurgia oculistica all’avanguardia dove hanno collaborato svariati chirurghi di alto profilo. Nello stesso periodo supporta in qualità di co-fondatore strategico la fondazione della software house Mokka Studios, una startup innovativa con lo scopo di supportare i propri clienti nei processi di digitalizzazione attraverso prodotti e servizi digitali accessibili sia in termini di costo sia in termini di esperienza utente. La loro missione è ben descritta dallo slogan “Shaping Everyone’s Future”, dove la parola chiave è Everyone, ovvero tutti e il tema centrale è proprio quello di produrre sistemi digitali sostenibili all’uso da parte di tutti, senza distinzioni di età, con focus su tecnologie open source e di intuitivo utilizzo. CONTATTI Marketing Star LLC 16192 Coastal Highway Lewes Delawere 19958 US marketingstarllc@gmail.com

