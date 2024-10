Trinacria Re Company, Marco Andrea Puglisi: “H8IGHT, sulle principali piattaforme il podcast che dà voce a professionisti e persone straordinarie”

(Adnkronos) –

Catania, 16/10/2024 – Il fondatore dell’agenzia immobiliare ha ideato un format pensato per raccontare storie di vita, tra successi e difficoltà

Un podcast per raccontare le storie di professionisti di successo, i loro fallimenti, la voglia di riscatto. Un format chiamato H8IGHT ideato per essere d’ispirazione per gli ascoltatori, una metafora della vita fatta di cadute e risalite. “Questo podcast si distingue per l’abilità nel raccontare storie di persone dall’alto valore aggiunto. Dai fallimenti ai successi, attraverso H8IGHT l’idea è quella di esplorare le esperienze di vita di individui che sono riusciti a fare la differenza, offrendo esempi positivi per giovani e meno giovani”, spiega Marco Andrea Puglisi, fondatore alla fine degli anni 2000 dell’agenzia immobiliare Trinacria Re Company. In parallelo alle attività di compravendita, Puglisi ha così avviato H8IGHT, disponibile sulle principali piattaforme: un ambito, quello dei podcast che lo ha affascinato fin da subito. Tra le forme di comunicazione di maggior successo, negli ultimi anni i podcast hanno avuto la capacità di penetrare abilmente nella vita degli utenti, con un’offerta vastissima che tocca molteplici argomenti. Ma perché un podcast offerto da un’agenzia immobiliare? “Il nostro mondo è certamente fatto di vendite, guadagni, numeri. Ma l’aspetto più interessante è che dietro il grande lavoro degli agenti immobiliari, delle agenzie, di chi compra e acquista ci sono donne e uomini che si impegnano, rispettivamente ciascuno nel proprio ruolo. Da questo assunto — spiega il fondatore di Trinacria Re Company — ho allargato gli orizzonti per uno spazio che potesse accogliere storie di successi, di insuccessi e risalite, di fallimenti trasformati in vittorie”. Puglisi non è nuovo alle idee innovative: all’interno di Trinacria Re Company, il fondatore dell’agenzia immobiliare ha avviato la T/RE Academy, una scuola di formazione dedicata ai futuri agenti immobiliari. Questa iniziativa nasce dalla volontà di Puglisi di mettere le persone in condizione di lavorare nel settore immobiliare fornendo loro le competenze necessarie. La T/RE Academy offre corsi gratuiti che coprono sia le nozioni pratiche che quelle fondamentali per superare l’esame di abilitazione alla professione di agente immobiliare. Questo progetto non solo facilita l’accesso alla professione, ma contribuisce anche a elevare gli standard del settore. Con quartier generale a Catania, l’agenzia di Puglisi ha visto una rapida espansione dalla sua nascita alla fine degli anni 2000, diventando un punto di riferimento non solo in Sicilia ma anche a Milano, la capitale finanziaria d’Italia. “La presenza a Milano — sottolinea il fondatore di Trinacria Re Company — rappresenta un traguardo significativo, cerchiamo di consolidare quanto di buono fatto finora anche a livello nazionale”.

