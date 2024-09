Università Roma Tre. Pro Vita Famiglia: Domani al Rettorato consegneremo oltre 32.000 firme contro laboratorio ‘bambini trans’

(Adnkronos) – 27 settembre 2024. Domani mattina, sabato 28 settembre, alle ore 9, saremo davanti al Rettorato dell’Università di Roma Tre, in via Ostiense 133B, per consegnare le oltre 32.000 firme che abbiamo raccolto con la nostra petizione popolare per di no al “Laboratorio per bambin* trans”, in programma proprio domani alle 10. Rimarchiamo il nostro sconcerto per le parole del Rettore Massimiliano Fiorucci che non solo non ha bloccato l’iniziativa, ma l’ha addirittura difesa parlando di una ricerca per “esplorare territori di confine, lungo i quali non sono consolidate conoscenze adeguate”, e dunque ammettendo che il progetto è una vera e propria sperimentazione col coinvolgimento di bambini dai 5 anni ai 14 anni, ai quali adulti stanno applicando l’etichetta di “transgender” senza nessun fondamento scientifico. A rendere tutto ciò ancor più grave è il fatto che Fiorucci è stato fino a poco fa Presidente Nazionale della Società Italiana di Pedagogia, di cui oggi è ancora consigliere nel Direttivo. I tanto decantati risultati finali di questo laboratorio, tra l’altro, non avranno nessuna validità poiché l’iniziativa è promossa da attivisti dichiarati dell’associazionismo LGBTQIA+, che da anni portano avanti battaglie politiche sull’identità di genere fluida di giovani e bambini e il pericolosissimo, e anch’esso antiscientifico, approccio ‘affermativo’. Lo annuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus. Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)