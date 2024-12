Venerdì 6 dicembre Neacò in concerto nella sede romana dell’Università eCampus

(Adnkronos) –

Roma, 3/12/2024 – Venerdì 6 dicembre dalle ore 21 la sede romana dell’Università Telematica eCampus si animerà con il concerto dei NeaCo’ (Neapolitan Contamination), gruppo musicale che riproduce la canzone napoletana proponendo i suoi brani più celebri in modo nuovo e particolarissimo, facendo viaggiare il pubblico, in tutto il mondo, con la musica di Napoli. La città e anche la sua canzone hanno assorbito nei secoli usi, costumi, sapori, colori, suoni, da chiunque arrivasse, “contaminandosi” positivamente, arricchendosi ed evolvendo. Durante la serata l’ascoltatore sarà condotto in un viaggio tra i continenti e gli stili musicali, dall’Europa al Medio Oriente, all’Africa centrale, fino al Nordamerica del gospel, del blues, del jazz e del funky, al Centroamerica del calypso, del reggae, della rumba, e giù giù fino al tango argentino. Il gruppo è composto da Luigi Carbone (pianoforte, tastiere, voce), Antonio Carluccio (voce e chitarra classica) Mats Erik Hedberg (tt guitars ℇ ebow) Davide Grottelli (sax, flauto, clarinetto) Giovanni Imparato (percussioni e voce) Aldo Perris ( basso elettrico e voce) Annamaria Di Pace (violino e voce). L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 67 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti che ha tra i principali obiettivi la “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)