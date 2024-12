Vittoria per Cesare De Stefano, CEO di Nuvola Zero, ai Le Fonti Awards del 5 dicembre

(Adnkronos) – Milano, 18 Dicembre 2024. Cesare De Stefano, CEO di Nuvola Zero vince il prestigioso premio “Le Fonti Awards” nella categoria food e beverage come “CEO dell’Anno – Innovazione & Leadership – Settore Alimentare”.



La premiazione si è tenuta lo scorso 5 dicembre in Piazza Affari a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana. Il riconoscimento assegnato è stato così motivato dal comitato scientifico di Le Fonti: Di seguito è possibile visionare la video-intervista completa rilasciata da Cesare De Stefano (CEO di Nuvola Zero): https://www.youtube.com/watch?v=D5zjOj1cJfU . I Le Fonti Awards sono sia un momento di premiazione ma anche un momento di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. La visibilità mediatica dell’evento è garantita da Le Fonti TV, punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 paesi.

Nuvola Zero è un’azienda italiana specializzata nella produzione di alimenti innovativi con 0% di carboidrati, pensati per chi segue diete a basso contenuto di carboidrati o ha esigenze alimentari specifiche. La loro gamma di prodotti include: La missione di Nuvola Zero è offrire alimenti gustosi e leggeri, adatti a chi ha eliminato carboidrati, glutine, lattosio e zuccheri dalla propria dieta, senza rinunciare al piacere del buon cibo. Per maggiori informazioni Le Fonti Awards: https://www.lefontiawards.it/

Nuvola Zero: https://nuvolazero.it/

