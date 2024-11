Volontari di Protection4kids in Missione in Bosnia: Una Collaborazione a Supporto di Orfanotrofi e Famiglie in Difficoltà

(Adnkronos) – Ultimi giorni per contribuire alla raccolta di beni essenziali per bambini e famiglie in situazione di emergenza

Castelfranco Veneto, 22 Novembre 2024. La missione è ormai imminente: il 25 novembre i volontari di Protection4kids partiranno per la Bosnia, diretti a Sarajevo, per portare aiuti concreti a bambini e famiglie in gravi difficoltà economiche. Un’iniziativa che rappresenta non solo un atto di solidarietà, ma anche un’azione concreta a sostegno dei diritti dei più deboli, che vivono situazioni di disagio profondo.

Protection4kids si unisce in una collaborazione senza precedenti con tre organizzazioni bosniache impegnate nella tutela e nel sostegno ai minori: ●Pomoziba, ONG che opera per le famiglie più vulnerabili del paese; ●Dom za djecu di Sarajevo, un orfanotrofio che ospita 90 minori e collabora con quattro case famiglia; ●SOS DječijaSelaBosne i Hercegovine, che accoglie 60 minori e sostiene undici case famiglia. Questa rete solidale tra Protection4kids e le realtà locali è stata costruita con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della comunità in modo efficace e puntuale. Non solo beni materiali, ma anche un sostegno umano e una vicinanza tangibile per offrire dignità e speranza a chi affronta una situazione di disagio quotidiano.

Protection4kids rivolge un appello urgente a tutti coloro che desiderano contribuire. Fino alla partenza del team di volontari, sarà possibile portare alimenti non deperibili e beni igienici presso la sede di Protection4kids in Via Picà 9A, Sant’Andrea Oltre il Muson.

Ogni singolo prodotto donato farà una differenza significativa, permettendo di rispondere in modo ancor più efficace ai bisogni immediati di chi vive situazioni di grande disagio.

Protection4kids sottolinea che ogni contributo conta e può cambiare la vita di un bambino o di una famiglia in difficoltà. La solidarietà e il sostegno della comunità sono fondamentali per portare sollievo e sostegno a chi non ha voce. Questa spedizione ha coinvolto settimane di preparativi logistici e, soprattutto, un impegno emotivo intenso: i volontari, infatti, stanno per affrontare una missione che metterà alla prova le loro capacità e, al tempo stesso, dimostrerà quanto anche un gesto di solidarietà possa fare la differenza. Questa missione in Bosnia è il risultato dell’impegno costante di Protection4kids per garantire diritti e dignità ai bambini e alle famiglie più vulnerabili. Attiva da anni su tutto il territorio italiano, l’organizzazione ha deciso di allargare il proprio raggio d’azione, portando l’esperienza e il supporto dei suoi volontari anche oltre confine. Fondata da Andrea Baggio, CEO del Gruppo ReputationUP, Protection4kids agisce con un duplice obiettivo: proteggere i minori dai rischi digitali e offrire assistenza umanitaria diretta a coloro che vivono situazioni di difficoltà. Grazie alla sinergia tra le due realtà, l’organizzazione si pone come punto di riferimento nella tutela dei diritti dei minor

i, estendendo il proprio impegno anche oltre confine con interventi mirati e collaborazioni internazionali. Il team di Protection4kids è formato da persone comuni, pronte a dedicare tempo ed energia per rispondere ai bisogni della Bosnia. Il loro lavoro si basa sulla costruzione di alleanze strategiche e su interventi mirati per rispondere ai bisogni reali delle comunità locali, e la collaborazione con le realtà bosniache permette di agire in modo rapido ed efficace.

Protection4kids lancia dunque un appello alla comunità: donare anche un piccolo contributo è un gesto di grande valore.

La missione dei volontari è una missione di tutti, e ogni aiuto, anche piccolo, rafforza l’impatto di questa iniziativa. Le donazioni raccolte in queste ultime settimane si trasformeranno in aiuti tangibili per decine di famiglie e bambini in stato di emergenza.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulla missione, sulle modalità di donazione o su come unirsi alla causa, è possibile contattare Protection4kids all’indirizzo email info@protection4kids.com o al telefono +39 338 502 9795. Se non ci si può recare personalmente a fare una donazione, si può comunque donare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT60N0623061564000015335921. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)