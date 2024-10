X Factor 2024 – Mimì Caruso e Manuel Agnelli favoriti alla vittoria finale Francamente, trionfo a 6,00 su Sisal.it, l’asso di Jake La Furia

(Adnkronos) –

Roma, 22 ottobre 2024 – X Factor 2024 entra nella sua fase clou: i Live. Dopo settimane ricche di colpi di scena, il talent show è pronto a incoronare il prossimo fenomeno della musica italiana. Secondo gli esperti Sisal, la favorita per la vittoria è Mimì Caruso, del team di Manuel Agnelli. La cantante di Usmate Velate, offerta a 3,00, e il frontman degli Afterhours dato a 2,25 rappresentano, ciascuno per la propria categoria, la possibile accoppiata vincente di questa edizione. La competizione di X Factor 2024 è però ancora tutta da giocarsi, con altri due talenti pronti a contendersi la vittoria. Da una parte Lorenzo Salvetti, giovane musicista di soli 16 anni che ha incantato il pubblico agli Home Visit, e dall’altra Lowrah, carismatica cantautrice che porterà il suo flow e la passione per la urban music ai Live: sono appaiati in quota a 4,00. Anche Achille Lauro, coach di Lorenzo e la cui vittoria è data a 3,75, è uno dei giudici candidati per il trionfo e più apprezzati dal pubblico. Meno ottimistiche invece le previsioni per Paola Iezzi, mentore di Lowrah, che pur avendo creduto in lei fin dalle Audition, assegnandole l’X Pass, è offerta a 5.00, uno dei giudici con le minori possibilità di vittoria. E Jake La Furia? Punterà tutto su Francesca Siano, in arte Francamente, che ha conquistato il pubblico e la critica fin dalle audizioni, ottenendo 4 sì. La vittoria della giovane cantante torinese pagherebbe 6 volte la posta e un suo eventuale trionfo potrebbe portare alla vittoria anche il suo coach, attualmente dato a 4,00. Il resto dei partecipanti reciterà il ruolo di outsider sperando di sovvertire il pronostico della vigilia: da Danielle ed El Ma, vincenti a 9,00, a Les Votives a 12. In fondo alla griglia di partenza dei favoriti sia Pablo Murphy che Dimensione Brama, entrambi nella squadra di Paola Iezzi.

Chi vincerà questa nuova attesissima edizione? Non ci resta che aspettare per scoprire chi avrà l’X Factor! Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

