Agroalimentare, Campanile (Università Federico II): “Latte bufala ricco di proprietà nutraceutiche”

(Adnkronos) – “La ricerca è fondamentale per la crescita di tutti i comparti come quello bufalino. In particolare noi dell’Università ‘Federico II’ di Napoli ci stiamo interessando delle caratteristiche nutraceutiche del latte bufalino”. Cosi Giuseppe Campanile, docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, intervenuto alla prima edizione della Conferenza Internazionale sulla Mozzarella di Bufala e altri prodotti lattiero-caseari, organizzata dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop in sinergia con l’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’. “Questo latte – ha spiegato – è ricco di polipeptidi, proteine che hanno proprietà antiossidanti, ma anche di molecole più piccole che somministrate in vivo hanno un’incidenza nel regolare le cellule neoplastiche e di prevenire alcune patologie. Le caratteristiche di questo latte e la fisiologia di questa specie agiscono stimolando le proteine della longevità, le sirtuine, attraverso le quali si scatenano una serie di meccanismi che hanno effetti importanti su tutte le patologie cronico degenerative come diabete, malattie cardiovascolari, Alzheimer, tumore e neoplasie”. “Ma come tutti gli alimenti bisogna mangiarli con moderazione perché la cosa fondamentale è la variabilità della dieta e la stagionalità”, ha avvertito. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)