Fashion & Talents, appuntamento con la moda a Piazza di Spagna il 18 settembre

(Adnkronos) – Torna a sfilare l’alta moda in una delle piazze più belle e iconiche del mondo. Mercoledì 18 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, andrà in scena la passerella di Fashion & Talents, organizzata per la sesta volta da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. In passerella sfileranno le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e degli allievi di due prestigiose Università internazionali: la Sanda University di Shanghai, specializzata in Fashion Design e aperta a importanti collaborazioni con aziende leader del settore moda, e la Metropolitan University di Belgrado, che utilizza un approccio innovativo sulla formazione e l’apprendimento spingendo gli studenti ad avere un pensiero critico e creativo. Parteciperanno all’evento anche due istituti superiori di Roma, il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, che offre un percorso formativo in ambito artistico e creativo, e l’Istituto Aniene, che dal 2017 ha introdotto l’indirizzo di studio Sistema Moda. A ognuno di essi Accademia del Lusso assegnerà una borsa di studio da devolvere agli studenti più meritevoli. La serata, condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere la Onlus “Comici Camici”, professionisti appositamente formati che donano emozioni positive e accompagnano bambini e adulti nella difficile sfida contro la malattia attraverso la figura del clown-dottore. Partner unico nella fornitura dei tessuti sarà Colombo Industrie Tessili, che rappresenta oggi un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, con una forte presenza in Francia, Germania, Regno Unito e Usa. Il tema delle collezioni create dagli allievi dell’Accademia del Lusso è quest’anno “Oniricon”, per celebrare Federico Fellini, che di Roma fece la sua musa ispiratrice. Alla serata prenderanno parte Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista, che potrà dare una testimonianza diretta della sua genialità, e Milena Vukotic, grande attrice che ha preso parte a tre film del maestro. L’opera di Fellini è la sfida che Accademia del Lusso ha lanciato quest’anno ai propri allievi del Fashion Design: la direzione didattica ha voluto predisporre un breve percorso di formazione che ha consentito di entrare nell’immaginario del regista riminese e comprenderne i contenuti simbolici, l’estetica, il processo narrativo. Si sono organizzati seminari, proiezioni, visite a Cinecittà, incontri di approfondimento sui temi cari al grande cineasta. I giovani talenti di Accademia del Lusso hanno elaborato progetti originali, interpretando il sogno felliniano, un viaggio in chiave moderna nella visione onirica di un mondo inaspettato e in costante trasformazione. Freschezza, novità, idee che oltrepassano il confine del sogno per riemergere nella realtà contemporanea. “Nei suoi film Federico Fellini ha dato vita a un immaginario che fa continuamente riferimento alla sfera del sogno”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso -Roma. “È stato molto bello vedere i nostri migliori studenti realizzare creazioni che ne rispecchiano fedelmente il senso estetico, senza rinunciare alla voglia di sperimentare e di innovare”. “Accademia del Lusso – secondo Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus – è una cerniera fondamentale tra il mondo del sapere e quello del saper fare, cioè il mondo del lavoro. La sinergia tra Accademia del Lusso ed eCampus si è dimostrata vincente negli anni e ne è prova proprio Fashion & Talents, divenuto ormai un appuntamento fisso”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)