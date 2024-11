Int, mercoledì 20 novembre convegno nazionale tributaristi

(Adnkronos) – Mercoledì 20 novembre, alle ore 10.00, avrà luogo il XXIII convegno nazionale dell’Int, Istituto nazionale tributaristi. Quattro i temi affrontati nel corso della giornata: le problematiche connesse all’attività degli intermediari fiscali abilitati e alla tutela dei professionisti ex lege 4/2013 in malattia nonché il dibattito su legge di bilancio e CPB e l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito tributario. Intervengono: Paola De Maio, consigliere nazionale e delegato provinciale di Roma Int, Edoardo Boccalini segretario nazionale, Riccardo Alemanno presidente nazionale, Giorgio Del Ghingaro vice presidente vicario, il sottosegretario di Stato al MEF Federico Freni, Angelo Deiana, autore del libro ‘Il grande gioco’, Giacovelli editore, Salvatore Cuomo, consigliere nazionale Inr, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, Giuseppe Zambon vicepresidente nazionale Int, Roberto Bellini direttore generale AssoSoftware, Enrico Maria Molinari professore universitario e membro comitato tecnico-scientifico Fondazione ITS Academy Innovaprofessioni Regione Lombardia. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)