Made in Italy, Maison Signore porta l’eccellenza in Usa allo store Kleinfeld

(Adnkronos) – Da oggi al 22 settembre 2024, Maison Signore tornerà a New York per un Trunk show dedicato, che si terrà presso il celebre store Kleinfeld. In questa occasione, il team di Maison Signore affiancherà le spose americane, guidandole nella scelta dell'abito dei loro sogni. Maison Signore, prestigiosa firma dell'haute couture italiana e sostenitrice del Made in Italy, conferma la sua presenza ai prossimi eventi internazionali negli Stati Uniti, dove presenterà le sue collezioni di punta, Victoria, Sofia ed Isabella. Questi appuntamenti rappresentano un'occasione unica per portare lo stile italiano, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, alle spose d'oltreoceano. Maison Signore, dopo aver ricevuto il premio Tradition & Innovation ai Barcelona Bridal & Fashion Awards durante la Barcelona Bridal Fashion Week, ha consacrato ancor di più la sua anima internazionale e la sua vocazione all'export. Il Premio accende infatti i riflettori sull'impegno costante per l'eccellenza e l'innovazione delle più importanti aziende del settore. Dopo il successo in Italia e la presentazione delle collezioni in Giappone, Maison Signore, in collaborazione con Kleinfeld Bridal NYC, si prepara ad incantare New York con la sua esclusiva collezione sposa 2025. Ispirata al capolavoro cinematografico 'La Dolce Vita', questa collezione è intrecciata all'atmosfera e allo spirito vivace della dolce vita italiana, ogni abito è una rappresentazione tangibile dei valori che caratterizzano questo stile di vita. I tagli sofisticati e le linee pulite evocano l'idea di una bellezza naturale e senza artifici, richiamando alla mente lo slow living che è il sinonimo di questo stile di vita italiano. La collezione è ideata per adattarsi a diverse occasioni, dalla cerimonia al ricevimento, esprimendo la versatilità e la libertà di godere completamente di ogni momento, come nella Dolce Vita in cui ogni attimo è apprezzato. Collaborando con Kleinfeld, uno degli atelier e fornitori più prestigiosi del mondo nel sistema wedding, il brand italiano ha dedicato tempo ed impegno per creare una linea sposa esclusivamente americana. La collezione Kleinfeld by Maison Signore è la combinazione perfetta tra la raffinatezza senza tempo dell'Italia e lo stile audace degli States. Le spose americane si perdono nei dettagli romantici, abbracciando il fascino italiano. Le spose italiane, invece, scoprono che il sogno americano è a portata di mano, che conferisce una visione innovativa alla tradizione. L'identikit della sposa americana è quello di una donna che ama osare con scolli profondi, pizzi e merletti, preferendo abiti corti e sexy che riflettono una personalità audace e moderna. Queste spose cercano modelli che mettano in risalto la loro individualità e sensualità, spesso optando per dettagli elaborati e design innovativi che sfidano le convenzioni tradizionali. Le spose americane amano il brand Maison Signore per la sua ineguagliabile combinazione di qualità, design innovativo e tradizione artigianale italiana. Ogni abito della Maison è corredato da un certificato di garanzia digitale personalizzato, che racconta la storia dell'abito acquistato, le caratteristiche, le ore di lavorazione, lo stile e ne garantisce l'originalità. Un semplice QR code porta a una pagina web speciale che ripercorre ogni step della realizzazione dell'abito scelto, permettendo ai clienti di conoscere fino in fondo la creazione che li accompagnerà in un giorno tanto emozionante. Tra le principali novità della collezione Isabella risaltano l'utilizzo di pizzi pregiati dall'allure retrò, con ricami a rilievo impreziositi da perle e cristalli, volumi regali e imponenti delle gonne che donano un'aura di eleganza e grandiosità. Nella collezione Victoria regna il romanticismo, grazie a pizzi leggiadri come lo chantilly, dentelle, ombra, o al pregiato macramè, capaci di dare materia all'essenza dei sogni di ogni sposa. Accessori con cordonatura a rilievo, lavorata su tessuti preziosi come mikado e organza. Sofia è l'emblema della sposa audace e sicura di sé. Scollature profonde, enfatizzate da pizzi ricamati e pregiati, tessuti che modellano delicatamente le forme della silhouette, rendono ogni abito unico e sensuale, con utilizzo di materiali di tendenza, soprattutto per quanto riguarda la costruzione interna.