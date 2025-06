Previdenza: Diego Buono riconfermato presidente di Cassa Geometri

(Adnkronos) – Il Consiglio d’amministrazione di Cassa Geometri, riunitosi oggi presso la sede della Cassa a Palazzo Corrodi a Roma, ha riconfermato Diego Buono come presidente di Cassa Geometri. Si tratta del terzo mandato consecutivo per Diego Buono che sarà valido fino al 2029. Nella stessa seduta è stato rieletto vice presidente Renato Ferrari. Eletti, oggi, anche i membri della giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai consiglieri Francesca Muolo, Gianni Bruni e Ilario Tesio. Diego Buono è iscritto all’Albo professionale dei Geometri di Napoli dal 1994. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: dal 2007 al 2017 è stato presidente del collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli; dal 2010 è vice presidente della cassa italiana di previdenza e assistenza dei Geometri affiancando, dal 2014 al 2017, anche la carica di vice presidente della Fondazione Geometri Italiani, di cui è stato presidente dal 2017 al 2020 e dal 2024 ancora oggi in carica. Dal 2013 al 2017 è stato membro del consiglio di amministrazione di Quaestio Holding S.A. e di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Dal 2019 è membro del CdA di F2i SGR, uno dei principali gestori italiani di fondi infrastrutturali. “Sono orgoglioso di essere stato confermato alla guida di Cassa Geometri”, dichiara Diego Buono. “È un incarico di assoluta responsabilità che affronto con determinazione e spirito di servizio, per garantire un sostegno sempre maggiore agli iscritti e il rafforzamento delle prestazioni guardando alla sostenibilità dell’Ente. In un momento storico in cui il geometra riveste un ruolo sempre più strategico nella transizione ecologica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile del Paese, il nostro impegno sarà rivolto a rafforzare ulteriormente il sistema di welfare della categoria, rendendolo sempre più sostenibile, inclusivo e vicino ai bisogni reali dei professionisti”, conclude. —lavoro/previdenzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)