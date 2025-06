Salvini: “Italiani a Guantanamo? Trump fa il suo mestiere”

(Adnkronos) – ”Non ne so nulla, però se il presidente degli Stati Uniti garantisce la sicurezza degli Stati Uniti fa il suo mestiere, quindi mi stupisco dello stupore”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sull’ipotesi che ci siano anche italiani tra i migranti che Trump ha annunciato di voler mandare nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo, a margine del convegno della Lega sul decreto sicurezza in sala Koch al Senato. Per Salvini ”allontanare i clandestini da qualunque Paese, penso sia diritto di qualunque uomo di governo, in qualunque Paese al mondo”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)