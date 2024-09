Startup: a Digithon con Talkkit le lingue si imparano con l’Ia

(Adnkronos) – Imparare le lingue in modo efficiente grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. E’ quanto propone la piattaforma Talkkit, presentata nel corso di Digithon, la prima maratona digitale in corso a Bisceglie in Puglia. “La nostra startup -spiegano ad Adnkronos/Labitalia Marco Bettiga, ceo e co-founder di Talkkit, e Matteo Isoardi, coo- mette a disposizione il primo buddy virtuale per conversazioni in lingua straniera e il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di imparare una lingua che non è la propria in modo efficiente e senza doversi sentire in imbarazzo o bloccati”. Ma come funziona concretamente l’idea? “Abbiamo sviluppato un avatar con l’intelligenza artificiale per dare supporto a tutti gli utenti in modo attivo e passivo in modo da essere più efficienti e più accessibili in questo settore. Da Digithon ci aspettiamo qualche contatto in più sia a livello di investor che di partner ma soprattutto una parte di networking con le startup perché confrontarsi con i ragazzi giovani come noi è sempre un grande aiuto”, conclude. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)