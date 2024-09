Startup, a Digithon ecco Leaf: con l’Ia più foraggio e meno consumo di suolo per gli agricoltori

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale applicata alla produzione di foraggio, per accrescere anche di 200 volte la produttività, con più sostenibilità e meno consumo di suolo. E’ la proposta che arriva dalla startup Leaf che ha presentato il progetto a Digithon, la prima maratona digitale in corso a Bisceglie in Puglia. “Il nostro progetto -racconta ad Adnkronos/Labitalia Michele Marvulli, amministratore e co-founder di Leaf- è basato su hardware e software proprietari, sviluppati completamente in house. Siamo un team molto tecnico e questo ci permette di sviluppare il nostro progetto in autonomia. Fondamentalmente quello che facciamo è aiutare gli agricoltori nel produrre foraggio in modo più sostenibile, più produttivo e soprattutto più ecologico. Perché permettiamo di risparmiare non solo acqua, nutrienti e risorse di vario genere ma anche tantissimo suolo”, sottolinea Marvulli che arriva da Altamura mentre il resto del team è originario della provincia di Bari. E l’Ia è centrale nel progetto. “Utilizziamo l’intelligenza artificiale, un software e un hardware proprietario per realizzare strutture che personalizzano il foraggio sulla base delle analisi realizzate dai nostri sensori che automatizzano la coltivazione e che permettono di aumentare la produttività in modo esponenziale, anche di 100 o 200 volte”, sottolinea Marvulli, secondo cui “Digithon è un’occasione incredibile di networking, l’unico modo per crescere è confrontarsi con altre persone che fanno cose simili alle nostre”, conclude. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)