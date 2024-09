Startup, Lemons in the room: con realtà virtuale meno ansia e stress per pazienti in ospedale

(Adnkronos) – Meno ansia e stress per i pazienti in ospedale? La soluzione arriva dalla startup toscana Lemons in the room che ha presentato il proprio progetto a Digithon, la prima maratona digitale in corso a Bisceglie in Puglia. “La nostra idea -raccontano ad Adnkronos/Labitalia due dei 4 soci, Alessandro Napoli e Niccolò Berni- consiste nel fornire un supporto psicologico e un aiuto ai pazienti che affrontano cure ospedaliere tramite la realtà virtuale. Si tratta di fornire ai pazienti degli scenari studiati appositamente per promuovere rilassamento, la riduzione dell’ansia e dello stress e quindi avere delle cure più sostenibili”, sottolineano. Il meccanismo è semplice. “Quando un paziente -spiegano- sta tanto tempo in reparto gli forniamo, mentre fa le cure, un visore di realtà virtuale in modo tale che quando usa il visore il paziente è fisicamente in reparto ma con la testa è altrove, ad esempio su una spiaggia o in giro per il mondo. Il nostro prodotto è pronto, i test sono finiti, a breve sarà presente in ospedali e importanti centri di cura in Toscana e a breve saremo presenti in tutta Italia”, spiegano. “Digithon è stato un network bellissimo, dove poter incontrare altri ragazzi con idee molto interessanti”, concludono. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)