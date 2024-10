A390_β: anteprima della fastback sportiva 100% elettrica di Alpine

(Adnkronos) – Dopo l’Alpine A290 e prima della futura A110 elettrica, A390_β preannuncia il secondo step del Dream Garage di Alpine.

A390_β offre un assaggio del futuro modello di serie progettato da Alpine per l’utilizzo quotidiano, in grado di trasformarsi però in una vera e propria “belva da corsa” come l’iconica A110, per una guida molto più sportiva. ” l’A390_β offre un assaggio della futura fastback sportiva di Alpine che abbiamo progettato come una A110 a 5 posti. L’abbinamento di spirito racing e raffinatezza di questa showcar incarna l’esperienza di guida e le prestazioni che potremo ritrovare dal 2025 nel veicolo di serie, prodotto in Francia presso lo storico stabilimento di Dieppe. Più della promessa di un’esperienza 100% Alpine, qui c’è un vero e proprio impegno” afferma Philippe Krief, CEO di Alpine.



La showcar Alpine A390_β si distingue per una particolare firma luminosa, in linea con quella di Alpenglow. All’anteriore e al posteriore infatti compare un nugolo di triangoli illuminati chiamati “

Cosmic Dust

” che richiamano l’immagine di una stella cometa che attraversa l’atmosfera. Altro particolare di interesse è sul design dei cerchi che trae ispirazione dalle proprietà cristalline dei fiocchi di neve. Con una dimensione di 22” all’anteriore e 23” al posteriore, sono impreziositi da coprimozzi al centro della ruota, illuminati da un alone bluastro, come veri e propri gioielli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)