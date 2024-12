Alpine A290: il futuro elettrico di Alpine

(Adnkronos) – La Alpine A290 incarna il DNA del marchio, con un mix perfetto di leggerezza, agilità e prestazioni. Questa vettura inaugura una nuova generazione di auto elettriche, progettata per soddisfare sia gli appassionati di design che gli amanti delle performance. Realizzata sulla piattaforma AmpR Small, la A290 è un prodotto interamente francese. Sarà costruita presso la Manufacture di Douai, all’interno di ElectriCity, nel nord della Francia, con motori elettrici assemblati nella Megafactory di Cléon e batterie di produzione nazionale. Compatta e versatile, la A290 è perfetta sia per la guida quotidiana che per il piacere sportivo. Le sue dimensioni (3,99 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza, 1,52 m di altezza e un passo di 2,53 m) la rendono maneggevole in città. Il design del frontale è caratterizzato da una firma luminosa unica, composta da quattro gruppi ottici con motivi a X, ispirati al rally. Elementi distintivi includono parafanghi pronunciati, minigonne laterali, un bordo del tetto in alluminio e cerchi in lega da 19 pollici, con l’opzione Snowflake in varie finiture. L’abitacolo riflette un’anima sportiva e sostenibile: il volante a tre razze in pelle Nappa integra comandi ispirati al mondo delle corse, tra cui il tasto OV per accelerazioni istantanee. I sedili, progettati ad hoc, sono rivestiti con materiali riciclati, incluso un tessuto blu riciclato al 100%. Disponibile in due versioni di motorizzazione elettrica – 180 CV e 220 CV – la A290 offre prestazioni entusiasmanti: rispettivamente 0-100 km/h in 7,4 e 6,4 secondi. Entrambe sono dotate di una batteria da 52 kWh, con autonomie di 380 e 364 km (ciclo WLTP). La vettura sarà disponibile nei concessionari a partire dai primi mesi del prossimo anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)