Alpine A390: la fastback elettrica è ordinabile

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Alpine apre una nuova fase della propria evoluzione elettrica con la A390, una fastback a cinque posti che amplia il raggio d’azione del marchio oltre le sportive tradizionali. Gli ordini sono ufficialmente aperti anche in Italia, con un posizionamento che punta a coniugare prestazioni elevate e maggiore fruibilità quotidiana.

È un passaggio importante per il brand francese: dopo la compatta sportiva elettrica, la Alpine A390 introduce un concetto più ampio, pensato per chi cerca un’auto ad alte prestazioni ma con un utilizzo meno esclusivo e più trasversale.

La gamma parte dalla versione GT, proposta a poco più di 67.000 euro, mentre la variante più potente arriverà successivamente con un listino più elevato. Le prime consegne sono previste attraverso la rete Alpine dedicata.

La Alpine A390 segna un’evoluzione tecnica significativa per il marchio. La presenza di tre motori elettrici e della trazione integrale introduce una nuova dimensione dinamica, supportata da sistemi avanzati di gestione della coppia che puntano a migliorare precisione e controllo.

La versione di accesso sviluppa circa 400 CV e offre un equilibrio interessante tra prestazioni e autonomia, con valori che la rendono adatta anche a percorrenze più lunghe rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una sportiva elettrica. Il carattere resta comunque coerente con la tradizione Alpine: leggerezza percepita, reattività e coinvolgimento alla guida.

Dal punto di vista stilistico, la A390 interpreta il concetto di fastback in chiave moderna, con una linea filante che unisce sportività ed eleganza. L’obiettivo è ampliare la platea di clienti, proponendo un’auto che non sia solo emozionale ma anche utilizzabile nella vita di tutti i giorni.

All’interno, l’impostazione è orientata verso un’esperienza premium, con materiali curati e una forte integrazione digitale. La presenza di sistemi connessi e di assistenza alla guida avanzata contribuisce a rendere la vettura più completa rispetto alle Alpine del passato.

La versione più potente, con oltre 470 CV si avvicina a valori tipici di modelli di segmento superiore.

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